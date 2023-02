Strategie di vincita al gioco: esempi e considerazioni

Alcuni popolari giochi online, prima tra tutte la roulette, si basano totalmente sulla fortuna. Eppure nel tempo sono stati sviluppati sistemi e introdotte strategie che dovrebbero aiutare il giocatore ad aumentare le probabilità di successo. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò?

Nessuna reale garanzia

Una premessa è d’obbligo: i sistemi di scommessa per vincere alla roulette non regalano alcuna certezza di vincita. Se qualcuno dice il contrario, non offre un servizio utile. Analizzando i tanti titoli di roulette a disposizione degli utenti in casinò online come Betfair, notiamo un’ampia gamma di varianti, a partire dai titoli più tradizionali per continuare con versioni moderne che cercano di regalare un gioco ancora più veloce, dinamico e appassionante. Va però sottolineato che il meccanismo elementare della roulette resta sempre il medesimo: scegliere uno o più numeri, effettuare una puntata, attendere che la macchina (o il croupier, nel caso dei giochi di casinò live) faccia girare la pallina sulla conosciutissima ruota e scoprire l’esito della scommessa.

Questa semplice dinamica riassume tutto ciò per cui la roulette è così tanto apprezzata, da secoli, nonché il motivo per cui ha saputo mantenere un ruolo primario nel panorama dei giochi, prima nei classici casinò e ora anche nelle piattaforme su internet. La suddetta dinamica prevede comunque un fattore essenziale e immodificabile: la fortuna. Da lì tutto parte e tutto arriva, attraverso estrazioni di numeri casuali. I sistemi per vincere sicuramente alla roulette casinò online (così come nelle sale tradizionali) dunque non esistono, anche se diverse tattiche sono state implementate seguendo fondamenta di tipo matematico, per cercare di fornire un supporto al giocatore.

Sistemi più o meno complessi

A livello di strategie teoricamente favorevoli per incrementare le chance di successo alla roulette, il ventaglio di opzioni è piuttosto sostanzioso. In alcuni casi sono sistemi di semplice comprensione, altri risultano adatti solo a utenti esperti. Possiamo citare qualche esempio, come il Martingale, nel quale si punta sulle doppie chance (rosso o nero, pari o dispari, ecc.) e si continua mantenendo la puntata in caso di vincita e raddoppiandola in caso di perdita. Oppure il Paroli, dove all’opposto rispetto al precedente si punta sempre sulle doppie chance ma si raddoppia la scommessa in caso di vincita. Nel mezzo si pone la strategia della puntata costante, dove la somma investita resta la stessa sia in caso di vincita che di perdita. C’è poi la tattica dedicata alla serie numerica di Fibonacci, oppure il maggiormente intricato sistema Labouchere. E altri ancora.

L’importante è non perdere mai di vista il concetto espresso all’inizio: lo studio di questi sistemi, la messa in pratica di queste o altre tattiche, può comportare qualche teorico vantaggio in termini empirici, ma non dà la garanzia di clamorosi riscontri. La roulette rimane un gioco dove domina la fortuna, con probabilità di uscita del numero prescelto variabile a seconda che si giochi con una ruota composta da 37 o 38 numeri (nei titoli più comuni) o con un quantitativo di opzioni differente. Il bello in fondo sta proprio qui, nell’eterno confronto tra l’uomo e la sorte.