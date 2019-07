Stromboli: Addio Massimo Imbesi, amava mare e vulcani. Era un ufficiale di coperta

STROMBOLI (ME), 4 LUGLIO - "Finalmente il mare, di nuovo il mare... quello più conosciuto e familiare però, quello che preferisco, quello della Spiaggia di Ponente di Milazzo, quello di casa....". Così Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta, 35 anni, scriveva un anno su Facebook commentando la foto del proprio attestato conseguito come allievo ufficiale di coperta. Amava il mare e i vulcani l'uomo che ieri ha perso la vita a Stromboli.

La sua passione era Stromboli. "Ieri mattina - rivela uno degli abitanti di Ginostra, Gianluca Giuffrè - l'ho visto assieme a un amico, un sudamericano molto alto. Stavano andando a fare delle foto del vulcano. Non lo conoscevo bene, ma lo vedevo sempre passare per i sentieri di Ginostra per degli scatti che erano la sua passione".