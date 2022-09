Tragedia su A1, incidente mortale, 4 morti e 2 feriti, padre bimbe arrestato per omicidio stradale

Incidente stradale nel bolognese, 4 morti e 2 feriti. Scontro su a1, padre bimbe arrestato per omicidio stradale

BOLOGNA, 7 GIU - È stato arrestato nella notte e sarà interrogato lunedì prossimo dal pm di Arezzo Roberto Rossi il conducente del minivan che ieri si è scontrato in A1 con un tir e un'auto. L'uomo, trentenne di origine sinti, è il padre di due bambine tra le 4 vittime dell'incidente, ed è stato arrestato dalla Polstrada per omicidio stradale. Il gravissimo incidente avvenuto venerdì pomeriggio sull'Autostrada del Sole, nel tratto in provincia di Arezzo ha causato quattro vittime, tra cui due bambine: una piccola di 8 mesi e la sorella di 10 anni e i nonni cinquantenni.



Ferita ma non in pericolo di vita la sorella gemella della neonata. Grave invece la madre dei bambini ricoverata in ospedale a Siena. Uscito Illeso dall'incidente il padre, che era alla guida della vettura. Complessivamente nello scontro, nel quale sono rimaste coinvolte due auto e un mezzo pesante, sono morte quattro persone, otto i feriti. Tutto è avvenuto intorno alle 14 in carreggiata sud,all'altezza di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana. Secondo quanto ricostruito, i bambini erano a bordo di una monovolume coi propri familiari, due dei quali sono morti nello scontro. Sul veicolo, abilitato per sette posti, viaggiavano otto persone, tutte di origine romena. Il conducente, che da un primo esame effettuato sul posto è risultato negativo all'alcol test, per cause in corso di accertamento - forse un attimo di distrazione o per un colpo di sonno - avrebbe tamponato un tir che era fermo in una piazzola di sosta.



Poi avrebbe sbandato andando a sbattere contro un'altra auto in transito, i cui cinque occupanti, tra cui un 13enne, sono rimasti feriti ma nessuno è stato giudicato in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno riferito agli agenti di aver visto il minivan procedere a zig zag, finendo poi contro il camion che si trovava fermo all'interno della piazzola di sosta di emergenza. I passeggeri che si trovavano a destra nella vettura non hanno avuto scampo, l'urto li ha sbalzati fuori a metri di distanza. La monovolume con le lamiere tranciate ha continuato la sua corsa, andando a urtare un'auto, schiacciandola su guard-rail in una carambola che ha coinvolto anche un terzo veicolo. Al momento l'ipotesi più probabile è che il 30enne, da molte ore al volante per il lungo viaggio, sia stato colpito dalla stanchezza. Sembra che avesse viaggiato tutta la notte, varcando la frontiera tra la Slovenia e l'Italia ieri mattina intorno alle 8.



La famiglia (nel minivan viaggiavano in otto, anche se era omologato per sette) si stava recando a Napoli per visitare dei parenti. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari inviati dal 118 e anche due Pegaso, gli elisoccorso della Regione, pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco per estrarre vittime e feriti dalle vetture e personale di Autostrade per l'Italia. Per consentire i soccorsi l'autostrada è stata bloccata in entrambi le carreggiate tra caselli di Arezzo e Monte San Savino, con l'istituzione di uscita obbligatoria. Il tratto autostradale è stato poi riaperto completamente poco prima delle 17.30. Si sono formate lunghe code: gli incolonnamenti hanno raggiunto i dieci chilometri in direzione della Capitale, cinque nella carreggiata per Firenze. I due feriti più piccoli sono stati portati al pediatrico Meyer di Firenze, gli altri negli ospedali di Siena e Arezzo. Le indagini sull'effettiva dinamica dell'incidente mortale sono condotte dalla polizia stradale. - (Rai News)