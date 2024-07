Successo per Nino Frassica e i Los Plaggers a Maida

Musica, risate e divertimento con Nino Frassica e i Los Plaggers Band per il 21° Anniversario del Centro Commerciale Due Mari di Maida. Per due ore tutti a ridere e cantare, con oltre duemila persone che hanno fatto da coro ad ogni brano dell'originalissimo show-concerto del comico, attore, scrittore ma anche apprezzabile cantante. Frassica ha ancora una volta stupito eseguendo una miscela di decine grandi successi, unendo tra loro pezzi di canzoni, modificando parte dei testi e degli arrangiamenti, giocando con le parole e il pubblico. Ovviamente non sono mancate gag comiche che ha strappato risate e applausi.

Con la verve che lo ha reso uno dei personaggi più popolari della TV italiana, ha regalato uno spettacolo davvero unico e sorprendente, grazie anche alla bravura dei musicisti, i Los Plaggers, che lo hanno accompagnato e assecondato in tutte le numerose improvvisazioni. Disponibile e gentile, ha concesso a tutti foto, autografi e scambi di battute, come quelli avuti con un gruppo di carabinieri che hanno voluto salutare nel backstage il "collega" della serie Don Matteo.

La serata è stata aperta dal presentatore Luigi Grandinetti e dalla direttrice marketing del Centro, Azzurra Franconeri, che ha ringraziato tutti per aver condiviso questa importante ricorrenza dell'imponente struttura. Lo spettacolo di Frassica rientra tra le esclusive in Calabria di Fatti di Musia 2024 di Ruggero Pegna, che ne ha annunciato il ritorno ad agosto in date e location che saranno comunicate a breve.