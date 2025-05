Sul risultato elettorale, in vista del ballottaggio, arriva il commento di Ruggero Pegna, segretario UdC Lamezia.

Tempo di lettura: ~2 min

“Da segretario cittadino dell’UdC esprimo soddisfazione per il risultato del primo turno che vede il nostro candidato Mario Murone nettamente avanti e la maggioranza dei consiglieri già acquisita, dato importante e imprescindibile in vista del ballottaggio. Auguri a tutti e, in particolare, a Giancarlo Nicotera, già presidente del consiglio comunale, per il grande successo personale.

Con l’occasione desidero inoltre ringraziare la lista Calabria Azzurra e i suoi responsabili per l’accoglienza che ci ha permesso di candidarci, sfumata la possibilità di presentare la nostra lista UdC/CdU per la defezione della nuova Democrazia Cristiana, che all’ultimo momento ha deciso di confluire altrove. Unica nota su cui riflettere, come parte di un centro avente una comune matrice, è in merito alla mancata concretizzazione, proprio alla vigilia della presentazione delle liste, di questo progetto di unione dei tre partiti nati dalla frammentazione della ex Democrazia Cristiana, che insieme a Nicotera avevamo già avviato come gruppo unico in Consiglio Comunale. Credo, peraltro, che l’eventuale presenza di questa nostra ulteriore lista, con i nostri simboli storicamente riconoscibili e i candidati che infine hanno dovuto rinunciare, avrebbe potuto portare un’ulteriore percentuale di voti, tale da poter decretare la vittoria al primo turno del nostro candidato.

Con Nicotera, forti del consenso che ha ricevuto, a conferma della presenza di un elettorato che fa riferimento ai valori dei nostri partiti, continueremo a lavorare su questo esperimento, obiettivo imprescindibile per ridare vita al grande centro moderato che ha caratterizzato la storia del nostro Paese e della nostra Città. Con la maggioranza dei consiglieri già acquisita, ora continueremo ancora più convinti a sostenere l’avvocato Murone, certi che anche i nostri concittadini, soprattutto quelli indecisi, ai quali rivolgo in particolare il mio invito, vogliano votare per un’amministrazione forte e stabile, con una squadra competente e di prestigio, capace di guidare Lamezia in modo autorevole per i prossimi anni”.

Ruggero Pegna