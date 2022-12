Sulla via di Damasco: “diario di un anno”

ROMA – Al termine di ogni anno, si è soliti fare i bilanci: sul lavoro, nella vita, nella società, nel proprio cammino. "Diario di un anno” è il racconto del 2022. Sicuramente è stato un altro anno difficile sotto più aspetti: alla crisi della pandemia si è aggiunta una guerra terribile alle porte dell’Europa che non accenna ancora a fermarsi.

Nella prima puntata del 2023 di Sulla Via di Damasco, programma condotto da Eva Crosetta, domenica 1° gennaio, ore 7.30, su Rai3 e RaiPlay, ripercorrerà l’anno passato attraverso le voci ed i volti di chi, nonostante le crisi, continua a credere che la luce è più forte del buio. Nel corso della puntata, l’intervista a Svitlana e Yuliia, entrambe mogli e madri ucraine; trascinate via dalla casa e dalle famiglie, hanno trovato una porta aperta da chi ha scelto di schierarsi per la pace. Sono ancora impresse nella nostra mente e nel nostro cuore le immagini la supplica e il pianto di papa Francesco, in piazza di Spagna, l’8 dicembre scorso, per chiedere il dono della pace.

Sempre in puntata, verrà proposto, un estratto dell’intervista rilasciata a Sulla Via di Damasco dal Card. Matteo Zuppi, sulle sfide che attendono la Chiesa davanti all’incertezza economica e alle nuove emergenze sociali. In coda, il ricordo di una storia di riscatto e di speranza che ha visto protagonista la Fondazione di Comunità Messina e un birrificio, dove ha fatto tappa il programma di Vito Sidoti, pochi mesi fa; per finire, l’evento dell’anno, il 60°anniversario del Concilio Ecumenico Vaticano II con il commento del prof. Alberto Melloni. Regia di Alessandro Rosati.





Don Francesco Cristofaro