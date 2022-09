Superenalotto: schedina da 2 euro uscito il '6', vince 67 mln a Arcolo (SP)

Superenalotto: schedina da 2 euro uscito il '6', vince oltre 67 milioni in una tabaccheria dello spezzino

ARCOLA (SP) 299 GEN - Il Superenalotto rende milionaria Arcola, piccolo centro in provincia di La Spezia. Il 6 ha premiato con 67.218.272,10 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal tabaccheria 'Il Quadrifoglio' sulla strada provinciale 288. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2020. La sestina vincente è stata: 16, 21,33, 50, 57, 89 - numero Jolly 52 - SuperStar 26 Il sei è stato centrato con una schedina da soli 2 euro. Ora sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto.

Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (Parma) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot Superenalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del Superenalotto di Sisal. Il montepremi per l'estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro.

Nella caccia al Jackpot, che durava dal settembre 2019, gli italiani hanno giocato oltre 440 milioni di combinazioni al Superenalotto. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la sestina esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

"Lo abbiamo appena saputo, ci hanno chiamato in tanti. Siamo contenti ma non abbiamo ancora realizzato quello che è successo, non capiamo cosa stiamo vivendo". Daniela e Riccardo Rocchi gestiscono la piccola tabaccheria edicola a Romito Magra, frazione di Arcola, sulla strada provinciale, dove sono stati vinti gli oltre 67 milioni. La tabaccheria si chiama Il Quadrifoglio e questo nome "ha proprio portato fortuna. Non abbiamo idea chi sia il fortunato che con una schedina da 2 euro ha vinto questa somma, in tanti giocano piccoli importi. I nostri clienti sono del posto, ma anche persone di passaggio, siamo sulla strada tra Lerici e Sarzana. Sicuramente appenderemo un bel cartello e festeggeremo brindando".

La sindaca Monica Paganini commenta con ironia. "Intanto faccio una verifica in maggioranza, non si sa mai. Al di là delle battute è una bella notizia che ci ha colto di sorpresa, ma quando la fortuna gira così vicino ci sentiamo tutti un po' coinvolti. Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà", dice la prima cittadina. Per il vicesindaco Gianluca Tinfena "un'ottima notizia, perché Arcola è tra i comuni più poveri della Liguria tra quelli sopra i 10mila abitanti. Speriamo che questa vincita abbia aiutato qualcuno. Romito Magra da oggi sarà ricordato per il paese della fortuna". Notizia segnalata da ( Primo canale)