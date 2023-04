Susan G. Komen Italia e Digital Angels insieme per la promozione della Race for the Cure

ROMA 28/04/2023 – Digital Angels, agenzia integrata di comunicazione e marketing con sede a Roma, Milano e Amsterdam, lavora di nuovo al fianco di Susan G. Komen Italia per la sensibilizzazione sui tumori del seno in vista della Race for the Cure di maggio.



Komen Italia è l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio nazionale. Opera per generare risorse economiche da destinare a progetti propri e di altre Associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno e dal 2000 ha investito più di 23 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne.

Tra le iniziative organizzate a favore della causa c’è la Race for the Cure. La Race è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo; si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma al Circo Massimo e in altre 5 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli.

La collaborazione tra Komen Italia e Digital Angels nasce nel 2019 e da allora sono molteplici i progetti sviluppati insieme con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della popolazione sul tumore del seno e sulla prevenzione. In particolare, nel 2022 in occasione della Race for the Cure di maggio, sono state svolte delle campagne che hanno portato a risultati eccellenti: un aumento del 44% delle donazioni, un incremento del 48% del valore delle donazioni ed un ROI dell’89,6%.

Anche quest’anno l’associazione rosa, in vista della Race, si affida a DAs per sensibilizzare le persone su questi temi e invitarli ad effettuare delle donazioni. La strategia prevede l’integrazione di campagne upper e lower funnel, per accompagnare l’utente nella scoperta delle iniziative di Komen fino alla donazione effettiva e alla partecipazione attiva alla Race di Roma: in particolare vengono sfruttate campagne Display Google e Programmatic, Social, Discovery e SEM, nonché l’utilizzo di video delle passate edizioni per effettuare una comunicazione che coinvolga e ingaggi lo spettatore in prima persona.

“È per noi un onore poter contare sul sostegno di Digital Angels, che da anni ormai collabora con Komen Italia consentendoci di tenere sempre alta l’attenzione sul tema della prevenzione. Anche quest’anno, Digital Angels sarà presente per sostenere la tappa più importante: la Race for the Cure di Roma a cui seguiranno Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli, mostrando ancora una volta la sensibilità dell’agenzia verso la salute femminile e le azioni di contrasto dei tumori del seno.” - Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

“DAs è una Women Value Company e dal 2019 siamo felici di supportare Susan G. Komen dando il massimo impegno per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dei tumori del seno. Anche quest'anno, inoltre, affiancheremo le attività di comunicazione e marketing con la partecipazione alla Race. Gli Angels scenderanno in pista con la squadra "DAs for the Cure" a cui sono invitati tutti i nostri Very Important Clients.” - Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels.

“Collaboro con Komen Italia ormai dal 2021 e ogni anno non vedo l'ora di partecipare alla Race for the Cure di Roma. Correre con Komen Italia è diventato un appuntamento annuale fisso per la nostra agenzia e siamo orgogliosi di poter sostenere con il nostro lavoro e la nostra partecipazione questa importante causa.” - Sarah Letizia Rossi Modigliani, Media Planner di Digital Angels.

Per poter contribuire con una donazione o semplicemente partecipare a una delle Race qui il link: https://www.raceforthecure.it/