Taglio dei parlamentari. Salvini: No scambio vacche M5s-Pd

ROMA, 7 OTTOBRE - Stamani in aula alla Camera al via la discussione generale sulla riforma per il taglio dei parlamentari. Lega, Fi e Fdi voteranno tutti sì. "L'importante è che non ci sia uno scambio delle vacche tra M5s e Pd", commenta Salvini. Di Maio ieri aveva sfidato gli ex alleati: "Mi aspetto un voto trasversale", chi non vota sceglie "la poltrona invece del cambiamento". Oggi a Milano udienza del processo Ruby ter a carico di Berlusconi.