Talerico al vicesindaco Iemma sul bando aree dismesse: nessun atto o progetto esistente in atti.

Preliminarmente rilevo che a questa maggioranza comunale piace il leitmotiv fake news, poiché ogni giorno ne producono a tonnellate.

La dichiarazione del vicesindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, in merito alla partecipazione del Comune al bando nazionale per le aree dismesse solleva diverse perplessità sul piano amministrativo e procedurale.

La normativa sugli enti locali e le procedure di evidenza pubblica richiedono atti amministrativi specifici, che nel caso di un Comune si traducono tipicamente in una delibera di Giunta, che nel caso di specie NON ESISTE!

Tale atto è indispensabile per esprimere formalmente la volontà dell’ente di partecipare al bando e per autorizzare gli uffici competenti alla predisposizione e presentazione della domanda.

Pertanto, la replica del vicesindaco conferma le ulteriori gravi lacune dell’azione amministrativa della gestione Fiorita.

Ovvero, innanzitutto la mancanza di atti formali, poiché non risultano delibere di Giunta o determinazioni dirigenziali che approvino la partecipazione al bando.

Senza tali atti, qualsiasi azione intrapresa dagli uffici non ha una copertura amministrativa chiara.

Se il bando prevede impegni economici o la necessità di predisporre un piano di sviluppo, la delibera è ancor più necessaria per garantire la trasparenza e la legittimità dell’azione amministrativa.

Si aggiunga che nella risposta del vicesindaco Iemma non è dato di sapere con quale progetto avrebbero inteso eventualmente partecipare al bando in questione, a dimostrazione della continua superficialità ed improvvisazione di questa maggioranza di governo.

Difatti, i vari Comuni partecipanti al bando hanno già palesato la propria programmazione come il Comune di Siderno, che ha presentato un ambizioso progetto di riqualificazione dell’area industriale dismessa ex Calcementi, prevedendo la rifunzionalizzazione del pontile con collegamento al lungomare, trasformando una zona abbandonata in un polo attrattivo per cittadini e turisti.

Qual è invece il progetto con cui il Comune di Catanzaro vorrebbe partecipare?

Può questa amministrazione trasparente solo a parole, iniziare ad esserlo anche nei fatti, pubblicando le delibere o le determine, se esistenti, dell’agire amministrativo?

Antonello Talerico – Consigliere Comunale Forza Italia