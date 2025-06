Talerico: con Murone sindaco nuovo asse Lamezia-Catanzaro.

Tempo di lettura: ~1 min

Il consigliere regionale Antonello Talerico di Forza Italia si è congratulato con Mario Murone per la sua elezione a sindaco, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e per come Murone abbia saputo condurre una campagna elettorale difficile e che oggi si proietta per progetti ambiziosi.

Talerico ha sottolineato come questa elezione rappresenti l’inizio di un nuovo progetto politico e amministrativo dell'area centrale, rafforzando l’asse Lamezia Terme–Catanzaro con l’obiettivo di sviluppare politiche condivise per il rilancio del territorio, alla stregua di un'unica città metropolitana.

«Sono molto contento – ha dichiarato – del contributo offerto dalla mia lista Calabria Azzurra (una seconda lista di Forza Italia) che ha ottenuto un ottimo risultato, superando anche le liste di alcuni partiti strutturati come Azione e Movimento 5 Stelle».

Adesso la città si aspetta tanto da questa nuova governance che saprà fare bene e sin da subito con una formazione dell'esecutivo che rispecchi i valori e gli obiettivi delle linee programmatiche.

