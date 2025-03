Talerico e Assisi a Capellupo: Non sa di cosa parla. I 32 mln sono destinati ai piccoli Comuni.

Leggiamo sulla stampa l’ennesimo e maldestro tentativo degli scagnozzi di Fiorita di diffondere notizie false ed errate, incorrendo in strafalcioni che li rendono a dir poco ridicoli.

Purtroppo anche questa volta siamo costretti a spiegare al consigliere Capellupo come leggere le carte, per evitare le solite figuracce.

Il consigliere Capellupo afferma che dei 32 milioni di euro assegnati alla Regione Calabria per interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico nessuna risorsa finanziaria sarebbe stata destinata alla Città di Catanzaro.

Sul punto sarebbe il caso di capire se il malcapitato consigliere di maggioranza faccia tale affermazione sapendo di dire il falso o se perché non sa di cosa stia parlando.

Allora spieghiamo a Capellupo che i 32 milioni di euro sono relativi al progetto finanziato dai fondi del Pnrr che riguarda l’efficienza delle reti di distribuzione idrica esclusivamente (per previsione di Legge non per scelta della Regione) dei Comuni della Regione di terza fascia di grandezza, ovvero si tratta di risorse destinate unicamente ai Comuni con popolazione compresa tra 6 e 10mila abitanti (di tutte le province, non solo quelle citate dal consigliere confusionario), fra cui non rientra all’evidenza il capoluogo!

Dipoi, contrariamente da quanto sostiene Capellupo il Comune di Catanzaro è destinatario di interventi per un importo di quasi 9 milioni di euro finanziato con fondi della Regione Calabria a valere invece sulla Linea di Azione del Patto per lo Sviluppo della Calabria.

Allora visto che Capellupo non legge bene o che comunque nessuno gli racconta la verità, lo aggiorniamo sugli interventi storici che la Regione/Sorical stanno realizzando su Catanzaro.

Sorical ha già completato le attività di manutenzione straordinaria al Campo Pozzi Corace, attraverso il ripristino e la messa in esercizio di alcuni emungimenti che fungeranno da riserva ai pozzi in esercizio, procedendo altresì alla sostituzione di un segmento di condotta premente dell’acquedotto Corace verso Santa Maria in località Boschetto soggetta a reiterate perdite.

Si aggiunga che lo schema acquedottistico Alli-Simeri Passante è al centro, negli ultimi anni, di un investimento storico ed eccezionale da parte di Sorical, mai fatto registrare prima.

Si aggiunga che sono stati già sostituiti ampi tratti di condotta Dn 700 per complessivi 2 ed è stato realizzato e collaudato un ulteriore nuovo tratto di 1 km che fiancheggia la Sp 25. Per quest’ultimo tratto si dovrà concordare con il Comune di Catanzaro una data per effettuare il fermo necessario ai collegamenti per la messa in esercizio, entro il prossimo mese di aprile.

Sono stati poi completati i lavori di ammodernamento all’impianto di potabilizzazione.

In Località S. Domenica (Siano) si è proceduto con la manutenzione straordinaria ai decantatori N°1 e N° 3. L’impianto è quindi in condizioni di operare a pieno regime fino a 450 l/s.

Ed infine, su Catanzaro Lido proseguono i lavori di costruzione del nuovo serbatoio di 5.000 mc in località “Torrazzo”, che migliorerà l’erogazione idrica nel quartiere Lido (anche per la stagione estiva). Nelle prossime settimane entreranno in funzione alcuni segmenti dell’intervento, del tratto di condotta dal partitore Barone al serbatoio Giovino (1.4 Km circa).

Detto ciò, mi chiedo che credibilità (e capacità) possa avere un amministratore che come Capellupo nega pure l’evidenza (anche la presenza di buche e voragini), oltre che confondere fischi per fiaschi ogni volta che si diletta in uscite pubbliche.

Nel settore idrico si sta mettendo mano ad un disastro determinato dalla vetustà degli impianti che risalgono ad oltre 50 anni.

In conclusione nessuna penalizzazione di risorse finanziaria per il Comune di Catanzaro, che invece con questo governo regionale ha ottenuto maggiori risorse economiche nel settore idrico. Sul punto Fiorita potrà confermare tale mia conclusione, diversamente da come subdolamente sostenuto dal suo consigliere enfant prodige.

Capellupo dovrebbe sapere che l’amministrazione comunale di Catanzaro dovrebbe almeno impegnarsi in una comunicazione tempestiva e utile ai cittadini, ma come abbiamo visto sono un disastro totale poichè non sono in grado di gestire l’emergenza idrica, l’emergenza sismica, l’emergenza strade, le ispezioni scolastiche, la partecipazione ai bandi, la gestione ordinaria, gestione dei pontili e del porto, ma si dilettano maldestramente nella diffusione di comunicati stampa fantasiosi e tendenziosi, buttandola sempre e solo su campanilismo e populismo.

Quanto poi all’affermazione che l’opposizione parla solo delle buche per distrarre e prendere in giro i cittadini, dico al consigliere Capellupo che purtroppo la scarsa manutenzione delle strade, del verde pubblico e della illuminazione sono anch’esse la triste realtà, che conoscono tutti i cittadini da quando a gestire sono i compagni di Capellupo.

Antonello Talerico – Consigliere Regionale e Comunale Forza Italia

Francesco Assisi – Consigliere Comunale Forza Italia