Talerico incontra il Rettore Cuda e Occhiuto: ecco il piano strategico per riattivare medicina veterinaria.

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo aver rilanciato negli scorsi giorni la proposta della riattivazione del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria presso l’UMG di Catanzaro, il Consigliere regionale Antonello Talerico ha incontrato il Rettore Cuda ed ha avuto un confronto successivamente anche con il Presidente Roberto Occhiuto, il quale si è reso assolutamente disponibile a supportare l’Università UMG per riattivare il Corso e per l’individuazione/apertura (condizione richiesta anche da Anvur) di un Hub ospedaliero di Medicina Veterinaria.

Il Consigliere Talerico nel corso di un incontro pubblico ha spiegato che per poter riattivare il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria presso l’UMG occorre innanzitutto che l’Università catanzarese si attivi subito per superare le criticità sollevate da Anvur e che venga individuata una struttura da destinare ad Ospedale di Medicina Veterinaria (sul punto c’è la volontà politica della Regione di fare questo investimento).

In sostanza – continua Talerico – occorre partire subito con un piano d'azione basato su otto pilastri decisivi, che richiedono l’impegno di UMG e della Regione Calabria e, segnatamente :

1. Costituzione Immediata di una Task Force operativa con poteri reali.

• Azione Congiunta: Istituire Task Force dedicata (con un Coordinatore universitario, dotato di poteri chiari e definiti, un Delegato del Rettore con autorità decisionale sulle risorse, un rappresentante del Presidente Regione Calabria) a capo di un Team interdisciplinare con competenze accademiche, tecniche, giuridiche e gestionali.

• Output: Decreto formale congiunto regione/università, con ruoli e responsabilità tracciabili.

2. Accordo vincolante Regione-Ateneo per la progettazione esecutiva e avvio dell’Ospedale Veterinario Universitario (OVU).

• Azione Congiunta: Siglare un accordo programmatico formale e vincolante che definisca l'impegno finanziario della Regione (anche tramite fondi UE) e un cronoprogramma certo per la realizzazione dell'OVU.

• Fornire la garanzia finanziaria e progettuale per l'infrastruttura cardine del corso, risolvendo le criticità ANVUR (Progetto aggiornato, cronoprogramma realistico, piano finanziario coperto).

3. Strutture immediate e partnership strategiche (convenzioni per didattica e tirocini).

• Azione Ateneo (con supporto Regione per convenzioni): Cantierare/dedicare immediatamente strutture provvisorie ma adeguate all’avvio dei primi due anni del CdS (aule, skill lab, anatomia/anatomia patologica – senza subordinare l’attivazione del corso al completamento dell’OVU).

• Azione Ateneo: reclutare tutor formati e attivare convenzioni formative specifiche per Medicina Veterinaria (es. con IZS, Cliniche private, Aziende zootecniche, Aziende di trasformazione - filiere produttive). Avviare la didattica di base in tempi brevi e assicurare tirocini di eccellenza.

4. Piano di Reclutamento (Docenti e Tecnici) di qualità e sostenibile:

• Azione Ateneo: Piani triennali per il personale docente e tecnico, con copertura finanziaria pluriennale (Figure con esperienza clinica e impegno sulla didattica pratica).

• Costruire un corpo docente e tecnico di alto profilo, essenziale per l'accreditamento e la qualità.

5. Documentazione Accademica Completa e Standard Internazionali (questo anche attraverso Rapporti strategici con CdS Veterinari italiani accreditati EAEVE).

• Regolamento CdS, Syllabus bilingue, Logbook tirocini: tutto conforme EAEVE.

6. Sinergia istituzionale permanente (Stakeholder Istituzionali e Professionali).

• Azione Congiunta: costituzione di un Comitato di indirizzo permanente con Regione (Assessorati chiave), Ministero salute e Ministero Università, FNOVI, Ordini, IZS, imprese per supporti tecnici e risorse.

Garantire l'allineamento del corso agli standard internazionali, nazionali e alle esigenze del territorio.

7. Piano Finanziario Solido, Scandito, Coperto

• Azione congiunta: quadro dettagliato dei costi per OVU, didattica, personale, funzionamento.

• Fonti di finanziamento: Ateneo, Regione Calabria (cofinanziamento), MUR, fondi europei.

• Accordo Regione-Ateneo indispensabile per sblocco e programmazione fondi.

8. Tempistiche Realistiche e Traguardo Accreditamento

• Azione congiunta: nuova proposta ANVUR in 18-24 mesi con revisione interna rigorosa prima della sottomissione.

In conclusione si tratta di un piano che necessita di una forte volontà politica, di un impegno finanziario concreto e di una piena collaborazione istituzionale.

La riattivazione di Medicina Veterinaria è un investimento strategico per la sanità animale, lo sviluppo economico e il prestigio della Calabria, anche come hub ospedaliero di riferimento per l’intero Meridione in grado di avere un impatto economico e di sviluppo superiore sotto certi aspetti anche all’attivazione di qualsiasi altro corso di laurea e, ciò perché i numeri ed i dati dell’utenza (Aziende e privati) sia come mobilità attiva che passiva determinerebbero introiti superiori ad ogni altra operazione, a parte le attività di formazione e di ricerca che renderebbero la nostra UMG tra le più attrattive in questo segmento (sono pochi gli ospedali veterinari attivi in Italia).

Antonello Talerico – Consigliere Regionale Forza Italia

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti