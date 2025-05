Talerico : Trasferite ad Azienda Zero le funzioni di reclutamento del personale.

Tempo di lettura: ~2 min

Il Presidente Roberto Occhiuto nella sua veste di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR ha adottato il DCA n. 217 del 29/04/2025, richiamando il DCA n. 52 del 23/02/2024.

Il provvedimento sancisce il completo trasferimento della funzione “Gestione delle procedure di reclutamento” dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) calabrese all’Azienda Zero, l’ente istituito per governare in modo centralizzato il sistema sanitario della Regione Calabria, come previsto dalla Legge Regionale n. 32/2021.

Difatti, con la legge regionale n. 32/2021 ed i successivi DCA si è proceduto a definire l’organizzazione e le tempistiche di attuazione di Azienda Zero, funzioni che prima del DCA 217/25 erano svolte dalle singole Aziende sanitarie.

Adesso si avvia una vera e propria rivoluzione con l’obiettivo di centralizzare la gestione del personale sanitario per migliorare efficienza e trasparenza, in particolare il reclutamento e la gestione delle graduatorie.

Viene stabilito che il personale interessato entri nei ruoli di Azienda Zero, secondo le norme del D.Lgs. 165/2001 e si è dato, altresì, atto delle procedure di mappatura delle risorse umane (36 FTE identificate), della individuazione e separazione delle procedure di reclutamento da trasferire.

Quindi vengono trasferite ad Azienda Zero tutte le procedure selettive (tempo determinato e indeterminato), mobilità (escluse quelle per compensazione), sorteggi, gestione delle graduatorie, e selezione per Direttori di Struttura Complessa.

A tal proposito le Aziende del SSR dovranno aggiornare atti organizzativi e fabbisogni di personale ed Azienda Zero dovrà assorbire il personale coinvolto e subentrare nelle procedure di selezione, consequenzialmente le risorse economiche corrispondenti dovranno essere trasferite da SSR ad Azienda Zero.

Il personale non assorbito dovrà essere ricollocato altrove nel SSR ed Azienda Zero viene autorizzata a procedere con nuove assunzioni se rimangono posti vacanti.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia