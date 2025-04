Cosenza Calcio, il TAR del Lazio decide subito - I dettagli

TAR del Lazio respinge il Cosenza: la Salernitana impone il verdetto prima della sfida

ROMA – C'è grande attesa in città per la decisione del TAR del Lazio, che oggi dovrebbe esprimersi sul ricorso presentato dal Cosenza Calcio contro la penalizzazione di quattro punti inflitta in classifica.

Una sentenza che potrebbe riscrivere il finale della stagione e ridare linfa alla corsa salvezza dei rossoblù.

Secondo quanto riportato dall’edizione salernitana de Il Mattino, la società calabrese aveva chiesto che il verdetto fosse rinviato alla fine del campionato, per evitare interferenze con il regolare svolgimento delle ultime e delicate giornate.

Un tentativo di proteggere lo spogliatoio e lasciare che il campo parlasse per ultimo.

Ma a contrastare questa posizione è stata la Salernitana, prossima avversaria dei Lupi nella partita chiave del 25 aprile.

Il club granata ha spinto per una pronuncia immediata, invocando chiarezza e trasparenza in vista di un match che potrebbe risultare decisivo per entrambe le formazioni.

Il TAR sembra aver accolto questa linea: la sentenza, salvo sorprese, è attesa nelle prossime ore.

Un verdetto che può cambiare tutto

Il possibile reintegro dei 4 punti potrebbe rivoluzionare la classifica e, con essa, anche gli equilibri psicologici e tattici delle ultime giornate.

Per il Cosenza, significherebbe riaccendere la speranza di una salvezza che sembrava compromessa.

Intanto, tra i tifosi cresce il nervosismo.

Le radio locali e i social sono invasi da commenti e analisi.

Le domande sono sempre le stesse: quando arriverà la decisione? E sarà favorevole?

Nel frattempo, la squadra si allena a porte chiuse.

Massima concentrazione e silenzio stampa: in attesa della giustizia sportiva, il Cosenza prova a restare unito.

Perché quei quattro punti, oggi più che mai, sembrano pesare come macigni sul destino di un’intera stagione.