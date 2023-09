Taranto come palco naturale dei concerti d’estate 2023

La musica continua il suo viaggio per la città di Taranto con spettacoli gratuiti e per tutti i gusti. La rassegna Concerti d’Estate 2023 si arricchisce di band e appuntamenti. La kermesse è organizzata dall’associazione culturale Altramusicalive ed è sostenuta da Renexia Spa, società che opera nelle energie rinnovabili e impegnata nella promozione della cultura e dell’economia ecocompatibile. Patrocinio del Comune di Taranto.

Al via la scorsa settimana, con importanti numeri registrati in termini di pubblico, la sezione Borgo in Musica tornerà giovedì 24 agosto a partire dalle ore 18:30 nel Borgo Umbertino tra via Di Palma e via D’Aquino. Come da tradizione, largo spazio verrà riservato ai talenti del territorio, che avranno la possibilità di essere a stretto contatto con il pubblico. Verranno allestite diverse postazioni in cui si esibiranno: Le3corde, Therunaways’, Ida Travel Jazz e Pop Secret Trio. Prossimi appuntamenti, sempre lungo il Borgo, il 31 agosto e il 7 e 14 settembre.

Dopo l’esordio di inizio settimana a Taranto 2, il Giro Franco, con Franco Cosa e la sua Show Live Band, tornerà il 23 agosto alle ore 20:30 presso il cortile della Parrocchia Corpus Domini in Viale della Repubblica 5, al quartiere Paolo VI. Poi il 30 agosto nella Città Vecchia di Taranto. Altri appuntamenti il 7, 14 e 21 settembre, sempre in tour tra i rioni. Con la sua irresistibile verve il noto artista tarantino, voce e chitarra, è accompagnato da musicisti e amici di sempre: Gianni Caloro, piano elettrico e tastiere, Vincenzo Zecca, chitarre, Massimo Negro alla batteria e Roberto Andrisani al basso elettrico. Una vera e propria festa per tutti, un viaggio tra i maggiori successi della musica italiana, che riserva una serie di sorprese in ogni spettacolo.

Calendario completo e aggiornamenti su www.facebook.com/altramusicalivetaranto

La direzione artistica di Altramusicalive offre la possibilità ai musicisti locali di proporre il proprio progetto e avere l’opportunità di esibirsi durante Concerti d’estate 2023. Basta inviare una mail a eventi@altramusicalive.com con una breve presentazione e curriculum artistico.