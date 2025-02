Taranto e Turris a rischio esclusione dalla Lega Pro: la CoViSoC accerta irregolarità nei pagamenti

La CoViSoC ha segnalato irregolarità nei pagamenti degli emolumenti e dei contributi da parte di Taranto e Turris, gettando ombre sul futuro delle due squadre nel campionato di Lega Pro. La situazione appare critica, con il rischio concreto di pesanti sanzioni.

Indagini e segnalazioni della CoViSoC

Come previsto, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ha evidenziato problemi nella documentazione presentata da Taranto e Turris in merito ai pagamenti relativi al secondo bimestre (1 settembre – 31 ottobre 2024). Le società avrebbero dovuto saldare gli emolumenti e i contributi entro il termine stabilito del 17 febbraio 2025, ma le verifiche della CoViSoC hanno riscontrato anomalie.

Taranto nel mirino della Procura Federale

La situazione del Taranto F.C. 1927 appare particolarmente delicata. La Procura Federale della FIGC, infatti, ha notificato alla società pugliese la chiusura delle indagini il 25 febbraio 2025. Il club è accusato di non aver rispettato i pagamenti netti degli stipendi e degli incentivi all’esodo per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, in violazione dell’articolo 85 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.).

Questa mancanza potrebbe portare a sanzioni severe, che vanno dalla penalizzazione in classifica fino all’esclusione dal campionato. Il Taranto, già alle prese con una stagione difficile, rischia di compromettere il proprio futuro sportivo e amministrativo.

Turris in attesa dell’esito delle indagini

Per la Turris la situazione è ancora in fase di definizione. La società campana attende la chiusura delle indagini, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Anche in questo caso, il rischio di provvedimenti disciplinari è concreto, con possibili ripercussioni sulla stagione in corso.

Le possibili conseguenze

Se le irregolarità venissero confermate, le due squadre potrebbero affrontare una penalizzazione in classifica o, nel peggiore dei casi, l’esclusione dal campionato. La FIGC dovrà ora valutare l’entità delle violazioni e decidere quali misure adottare.

I tifosi tra preoccupazione e attesa

La notizia ha scosso le tifoserie di Taranto e Turris, che ora attendono con ansia gli sviluppi della vicenda. I sostenitori sperano in una risoluzione che eviti il peggio, ma l’incertezza regna sovrana.

La palla passa ora agli organi federali, che nelle prossime settimane dovranno stabilire il destino delle due società. Nel frattempo, la Lega Pro osserva con attenzione, consapevole che il rispetto delle norme finanziarie è essenziale per garantire la sostenibilità del calcio italiano.