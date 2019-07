Tav: Di Maio, triplo energie tornare indietro ma resto No Tav

TORINO, 13 LUGLIO - "Tornare indietro adesso richiede il triplo delle energie ma non sto dicendo assolutamente che sto cambiando idea". A dirlo, intervenendo sulla Tav, tema sollevato da numerosi partecipanti, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio nelle sue repliche finali all'incontro con attivisti ed eletti a Torino. Di Maio ha precisato che "i risultati alla fine si vedono, aver lasciato per cinque anni al governo il Pd ecco che cosa ha provocato. Quanto è stato difficile averli al governo con loro che remavano a favore dell'opera, adesso ci vuole il triplo delle energie per tornare indietro". DiMaio, nella sua relazione iniziale, aveva ribadito che il M5S "è No Tav".(