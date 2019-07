Tav: Di Maio, se Lega vince con voti Pd spiegherà a elettori

NAPOLI, 29 LUGLIO - "Io dico sempre che dipende da come vinci, non è tanto vincere ma come hai vinto. La Lega non era d'accordo sulla Tav, c'è stato un momento in cui è stata no Tav. Poi ha cambiato idea ma oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav".

Lo ha detto Luigi Di Maio a Napoli, commentando la tensione con l'alleato di governo sull'Alta Velocità Torino-Lione in vista del voto del Parlamento. "Sulla Tav in parlamento se la Lega va avanti ad armi pari, senza usare i voti del Pd ha meno voti di noi. Se invece usa i voti del PD potrà vincere, ma usare i voti del PD per fare un favore a Macron è una cosa che dovranno spiegare agli elettori". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Napoli