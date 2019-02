Tav: Giachino (Sì Lavoro), oggi audizione in Commissione Trasporti

TORINO, 21 FEBBRAIO - Oggi i Sì Tav "mai ricevuti dal ministro Toninelli, verranno sentiti in audizione dal presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Alessandro Morelli". Lo annuncia l'ex sottosegretario Mino Giachino, promotore del Comitato Sì lavoro, che ha organizzato insieme alle madamin le 2 manifestazioni a favore dell'opera a Torino e che, nel corso dell'audizione, illustrera' "la Analisi dei grandi benefici che la Tav, snodo fondamentale del Corridoio Mediterraneo, dara' al nostro Paese". "Alle ore 11 - spiega ancora - i Si' Tav saranno in Piazza Montecitorio di fronte alla Camera a urlare 'Si' alla crescita e No alla decrescita'". Intanto la petizione Si' Tav su Change.org, promossa da Mino Giachino, ha raggiunto 111.300 adesioni.