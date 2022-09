Tecnologia: Dinja, startup innovativa pugliese lancia una piattaforma B2B in ambito e-commerce

BARI 10 GIU - Oggi abbiamo il piacere di presentare una Start-Up innovativa, la Dinja srl composta da Beniamino Carriero, Francesco De Donato, Cesare Lasorella e Gianfranco Sanseverino, 4 giovani esperti digitali che dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT hanno deciso di mettersi in gioco con la missione di supportare le imprese nello sviluppo del proprio mercato digitale.

Dopo un perfezionamento di due anni di ricerca e sviluppo nasce Jarvis: la vendita online entra nel futuro del commercio elettronico! I diversi canali di vendita sono ora integrati e il commerciante ha la possibilità di un approccio in linea con la phygital experience.

In pratica si tratta di una piattaforma web B2B, completamente in Cloud, molto versatile, in grado di aiutare i commercianti ad unificare le vendite in negozio e quelle online (dislocate magari su differenti Marketplace e piattaforme e-commerce).

Jarvis è uno strumento intelligente, in grado di automatizzare una serie di attività time-consuming e di sincronizzare real-time stock e prodotti, in-store e online.

Una menzione particolare va fatta anche al sistema di dynamic pricing (che rappresenta il core del prodotto) che è stato anche selezionato per partecipare al programma SPIN di Invitalia:

un percorso di accompagnamento verso il mercato dei capitali e l’open innovation rivolto a 70 Start Up del Sud Italia selezionate.

E' possibile scaricare il PDF con maggiori dettagli del prodotto QUI.

Cosa aggiungere? Contattateli! sono un gruppo di professionisti nel settore delle tecnologie digitali. Dinja