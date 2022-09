Tempo: le previsioni delle ore 9 di domani

ROMA, 29 SET - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani.

Al Nord nubi a tratti compatte in Liguria con possibili piogge mattutine sulle province di Levante; cieli in prevalenza velati altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 23.

Al Centro fasi soleggiate alternate a sterili velature in transito; variabilità e qualche pioggia sull'alta Toscana. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24.

Al Sud giornata stabile e asciutta; locali addensamenti a carattere sparso su Crotonese e basso Tirreno. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28.

CLICCA QUI PER L'EVOLUZIONE E LE PREVISIONI NEL DETTAGLIO