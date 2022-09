Meteo: Oggi sole e qualche pioggia. Ecco l’evoluzione con previsioni

Una timida rimonta dell'alta pressione e il movimento dell'area ciclonica dall'Italia verso l'est europeo, favoriranno un netto e generale miglioramento delle condizioni meteo che ci accompagnerà almeno per le prossime 48 ore. Tuttavia, non attendiamoci un tipo di tempo totalmente stabile e privo di qualsiasi fastidio. Ci saranno infatti delle zone dove registreremo una maggior nuvolosità con anche qualche pioggia. Vediamo più nel dettaglio dove.

La giornata di Martedì 29 si aprirà già all'insegna di un contesto meteorologico decisamente più tranquillo rispetto alle precedenti 24 ore, ma con alcune eccezioni. Partendo dal Nord una maggior nuvolosità la troveremo concentrata sui rilievi alpini specie sull’area di confine più orientali dove non escludiamo qualche breve piovasco e qualche nevicata sopra i 2000m.

Ampie zone di sereno invece sul resto del Nord e del Centro, mentre al Sud qualche disturbo insisterà ancora sulla Calabria tirrenica fino al nordest della Sicilia con qualche pioggia localmente temporalesca. Più asciutto e in gran parte soleggiato sulle restanti zone meridionali.

Temperature in generale aumento più apprezzabile nei valori diurni.

Mercoledì 30 sarà probabilmente la giornata più soleggiata e stabile della settimana. Si esauriscono definitivamente gli effetti del vortice di maltempo e l'alta pressione, di fatto, manterrà lontane le perturbazioni regalandoci una giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e con un tipo di clima diurno molto gradevole. Continuerà invece a fare freschino la notte e nelle prime ore del mattino, come del resto è giusto che sia visto il calendario.

Ma questa sorta di tregua temporanea dal brutto tempo avrà vita breve, in quanto, già da Giovedì 1 Ottobre, si noteranno i primi segnali di un nuovo peggioramento.

Previsioni ottobre, avvio scatenato

L'autunno è piombato improvvisamente sull'Italia con il suo carico di aria fredda e con tante precipitazioni. Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo mese di ottobre?

Le proiezioni propendono per un avvio scatenato, con temporali e pure un rischio alluvionale su alcune zone.

Facciamo il punto della situazione analizzando gli ultimi aggiornamenti e tentando poi di tracciare poi unatendenza completa.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo emergono chiari segnali sul tempo atteso nelle prossime settimane: già a partire dai primi giorni di ottobre un profondo ciclone, sospinto da correnti instabili ed umide, si approfondirà sul mar Mediterraneo, dando il via ad una fase di maltempo. Massima attenzionein particolare nel periodo tra il 2 e il 5 quando potrebbe venirsi a creare una configurazione piuttosto pericolosa per il nostro territorio con un blocco di alta pressione sulla Penisola Balcanica.



Questo di fatto impedirebbe alla perturbazione di traslare verso Est, rimanendo giocoforza "bloccata" proprio sul nostro Paese. Di conseguenza, anche a causa della tanta energia in gioco (mari ancora molto caldi per la stagione), non sono da escludersi fenomeni alluvionali, a carico dapprima delle regioni del Nord e quelle tirreniche, in estensione anche al resto del Paese.

Le temperature sono previste in calo con la possibilità di rivedere la neve sulle Alpi, fin sotto i 1800 metri di quota.

Successivamente, secondo l'ultimo aggiornamento del modello americano GFS, almeno fino al 10 ottobre le condizioni meteo dovrebbero mantenersi piuttosto instabili, con precipitazioni sopra la mediae con un clima tipicamente autunnale.



Un temporaneo miglioramento è previsto solamente verso l'11/12 quando l'alta pressione dovrebbe riuscire a riguadagnare lo spazio perduto, regalando una maggior stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia.

Riuscirà a respingere gli attacchi in arrivo dall'Atlantico per il resto del mese?

La seconda metà di ottobre potrebbe essere contraddistinta da una piovosità in media, specie sulle regioni del Centro-Nord. Statisticamente e climaticamente questo è uno dei periodi più piovosi dell'anno, ragion per cui è lecito attendersi giorni piovosi alternati a temporanee fasi asciutte.

Le temperature dovrebbero mantenersi leggermente sopra la media al Sud e sulle due Isole maggiori, aree che potrebbero beneficiare della classiche ottobrate, con maggiori spazi soleggiati e, perché no, con valori termici più che gradevoli, specie durante le ore centrali del giorno. (iLMeteo)