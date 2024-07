25 Aprile: celebrazioni e tensioni in Italia in ombra del conflitto a Gaza, i dettagli

ROMA 25 APROLE - Mentre l'Italia commemora oggi l’Anniversario della Liberazione, le celebrazioni si tingono di tensione a causa della situazione in Medio Oriente. A Roma, il dispositivo di sicurezza è stato rafforzato con oltre seicento agenti impegnati, specialmente attorno a Porta San Paolo, luogo emblematico della resistenza. Qui, la Brigata Ebraica ha omaggiato i caduti con una cerimonia alle 8 del mattino, evento che ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco della comunità ebraica.

Parallelamente, un gruppo di studenti palestinesi e collettivi universitari ha organizzato una manifestazione con tematiche "antifasciste e antisioniste", a soli metri di distanza dalla cerimonia ebraica, aumentando le sfide per le forze dell'ordine che vigilano per evitare scontri.

Il corteo organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) si è snodato da Largo Bompiani a Porta San Paolo, con la partecipazione di duemila persone, nonostante l'assenza annunciata della comunità ebraica, che persiste da alcuni anni.

Milano è stata teatro di un'altra grande celebrazione, segnata dalla presenza di deportati e brigate antifasciste, incluse quelle ebraiche. Il corteo ha incluso uno striscione che sollecita il "cessate il fuoco ovunque", catalizzatore di polemiche. Il percorso del corteo ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e politici, tra cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e una notevole presenza della comunità palestinese, che ha radunato circa cinquemila persone.

I giovani palestinesi, insieme a centri sociali, hanno riempito piazza Duomo con bandiere e simboli palestinesi, culminando con discorsi che hanno incluso la lettura di un monologo da parte dello scrittore Antonio Scurati, recentemente escluso dalla programmazione della Rai.

In parallelo, il piano di sicurezza elaborato dalla Questura di Milano ha considerato vari aspetti, compreso un evento in programma presso l'Istituto dei Ciechi con Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega.

Risposta governativa

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante un question time alla Camera, ha evidenziato la collaborazione tra forze di polizia e istituzioni accademiche, assicurando che la sicurezza è stata mantenuta nonostante i recenti disordini, come quelli a Torino. Ha inoltre sottolineato l'importanza di nuove misure legislative per migliorare la protezione degli operatori di polizia, discussione che procede attualmente in Commissione Affari Costituzionali.