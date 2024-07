Ventenne adescata su Instagram e stuprata da due uomini a Roma: un sospetto fermo

La giovane denuncia l'orrore subito ai poliziotti del commissariato Casilino, mentre il fidanzato lancia l'allarme dopo un giorno di assenza

ROMA - La polizia di Roma ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di uno degli uomini sospettati di aver abusato sessualmente di una ragazza ventenne, la scorsa settimana. Le autorità ritengono che le violenze si siano consumate all'interno di un appartamento, dove il sospetto, un cittadino tunisino di 30 anni, avrebbe portato la giovane dopo averla adescata su Instagram. Si ritiene che abbia commesso il reato insieme a un complice, il cui coinvolgimento è oggetto di indagine. Il fermo deve ancora essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

La giovane aveva già denunciato l'accaduto ai poliziotti del commissariato di zona nei giorni precedenti.

L'allarme è scattato il giorno successivo, quando il fidanzato della ragazza, preoccupato per la sua assenza, è riuscito a rintracciarla tramite il cellulare. La giovane è stata trovata in stato di shock davanti a un bar nella zona di Torre Angela, nella periferia est di Roma. Dopo essere stata trovata, è stata immediatamente portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato uno shock post-traumatico con una prognosi di 40 giorni.

Secondo quanto raccontato agli investigatori, la giovane aveva conosciuto i due sospetti attraverso i social media e si era accordata per incontrarli per un aperitivo. Dopo aver bevuto insieme in un locale, i due uomini si sarebbero offerti di accompagnarla alla stazione della metropolitana più vicina. Tuttavia, anziché fermarsi alla stazione, l'avrebbero portata in un appartamento, dove avrebbero abusato di lei dopo averla narcotizzata.

Questo non è l'unico caso di abuso sessuale segnalato di recente nella capitale. Solo pochi giorni fa, un'altra giovane aveva denunciato di essere stata drogata all'interno di un campo nomadi. La presenza di tali episodi solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle giovani donne a Roma.