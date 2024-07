Tragedia sulla SS106: donna perde la vita in uno scontro auto-moto grave il centauro

Gabriella Laganà, 76 anni, vittima dell'incidente a Reggio Calabria; Motociclista gravemente ferito.

Una tranquilla mattina si trasforma in tragedia lungo la statale 106 a Reggio Calabria, dove un incidente ha causato la perdita di una vita e gravi ferite a un motociclista. La vittima, identificata come Gabriella Laganà, una donna di 76 anni, viaggiava a bordo della sua Land Rover quando, per circostanze ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro fatale con una motocicletta.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, la signora Laganà stava entrando sulla statale quando si è verificato l'impatto con il centauro. Purtroppo, il violento urto ha causato la morte della donna sul colpo, lasciando un vuoto indelebile nella comunità locale.

Il motociclista coinvolto nell'incidente ha subito gravi lesioni ed è stato prontamente trasportato all'ospedale di Reggio Calabria, dove i medici del 118 hanno immediatamente preso in carico la sua situazione.

Le operazioni di soccorso sono state complesse: i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della signora Laganà dall'abitacolo dell'auto, mentre sul luogo dell'incidente sono accorsi anche le forze dell'ordine. Carabinieri, polizia e polizia municipale si sono mobilitati per stabilire con precisione la dinamica dell'accaduto e per garantire la massima assistenza alle persone coinvolte.

L'intera comunità di Reggio Calabria è sotto shock per questa tragedia, che mette in luce ancora una volta l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per evitare simili eventi. (Ansa) (Immagine archivio)