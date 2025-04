Temporali, grandine e allagamenti da Nord a Sud: giovedì nuovo peggioramento in vista

Meteo Italia, cronaca di una primavera instabile. Due gocce fredde in arrivo nel ponte del 25 aprile

Un’intensa ondata di maltempo ha investito l’Italia nelle ultime ore, portando con sé temporali violenti, grandinate improvvise e allagamenti diffusi, da Nord a Sud. Il colpevole è una goccia fredda in quota, un'anomalia atmosferica che genera instabilità marcata, e che ha scatenato fenomeni meteorologici estremi su gran parte del territorio nazionale.

Maltempo diffuso: da Campobasso a Biancavilla, strade imbiancate e centri urbani sott'acqua

Tra gli episodi più significativi, una violenta grandinata ha colpito Campobasso, in Molise, trasformando il capoluogo in un paesaggio quasi invernale: strade bianche, circolazione in tilt e un sensibile calo termico. Più a Sud, in Sicilia, la città di Biancavilla (CT) è stata investita da un nubifragio con grandine, che ha rapidamente trasformato le vie urbane in torrenti impetuosi, provocando disagi alla viabilità.

Situazione critica anche nel Lazio, dove una linea temporalesca ha attraversato le province di Rieti, Viterbo e Frosinone. Le piogge, accompagnate da grandine, hanno causato rallentamenti e blocchi stradali, specie nei centri urbani maggiormente esposti.

Il caso più drammatico si è verificato in Lombardia, nel Varesotto: forti rovesci hanno innescato frane in Valganna, obbligando alla chiusura della SS 233. A Induno Olona, il fiume Olona è esondato, invadendo strade, abitazioni e zone industriali.

Giovedì 25 aprile: nuova goccia fredda in arrivo, rischio temporali sul ponte della Liberazione

Dopo il primo impulso instabile, l’Italia dovrà fare i conti con una seconda goccia fredda, attesa tra venerdì 25 e sabato 26 aprile. Proprio in concomitanza con il ponte della Liberazione, un nuovo fronte instabile scenderà dal Nord Europa portando con sé altri temporali, in particolare sul versante adriatico.

Secondo le ultime previsioni meteo, venerdì 25 aprile il maltempo colpirà dapprima il Nordest e successivamente le regioni centrali adriatiche come Abruzzo, Molise, alta Puglia e parte dell’Umbria. Attesi fenomeni intensi, con possibili grandinate e piogge localmente abbondanti. Le precipitazioni si estenderanno nel corso della giornata anche al resto della Puglia, mentre il Nordovest, la Toscana, la Campania e le isole maggiori godranno di condizioni più stabili e soleggiate.

Le temperature subiranno un calo contenuto, in particolare nei settori interessati da nubi e precipitazioni, mentre i venti da nordovest continueranno a soffiare moderati o tesi su gran parte del territorio.

Sabato e domenica: instabilità ancora protagonista al Sud, nuova perturbazione dalla Francia

Sabato 26 aprile, la depressione si posizionerà sul basso Adriatico, con instabilità diffusa soprattutto tra Sud e medio versante adriatico. Rovesci intermittenti e temporali colpiranno le zone interne appenniniche, mentre il Nord e il medio Tirreno godranno di una temporanea tregua, seppur con qualche rovescio diurno su Prealpi e pianure orientali.

Domenica 27 aprile, una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia riporterà l’instabilità al Nordovest, estendendosi nel pomeriggio anche alle regioni tirreniche e alla Sardegna. Particolarmente colpite saranno le aree interne, con possibilità di rovesci sparsi e locali temporali.