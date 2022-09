Tennis: Berrettini battuto da Djokovic ai quarti di finale

NEW YORK, 09 SETT - Novak Djokovic ha battuto Matteo Berrettini ai quarti di finale dell'Us Open. Il n.1 al mondo ha eliminato Berrettini all'Arthur Ashe Stadium di New York con un punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3.

"Fare la storia? Se ci penso troppo, mi pesa mentalmente".

Così Novak Djokovic riguardo alla sua ricerca di un Grande slam: dopo aver battuto Berrettini, infatti, lo attende la semifinale dello Us Open contro Alexander Zverev.

Il tedesco 24enne (numero 4) ha avuto la meglio ai quarti sul sudafricano Lloyd Harris (46/o) per 7-6 (8-6), 6-3. 6-4. Nell'altra semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime (15/o) sfiderà il russo Daniil Medvedev (numero 2 Atp).