Tennis: rimandate per fumo qualificazioni di Australian Open. Attesi dati su qualità dell'aria per prossime decisioni

MILANO, 15 GEN - Rimandati i turni di qualificazioni degli Australian Open a causa del fumo spigionato dagli incendi che continua a soffocare Melbourne. La decisione di sospendere i match, che getta nel caos il programma del Grande Slam, arriva dopo le proteste che si sono innalzate perché i giocatori erano ieri stati mandati in campo nonostante le pericolose condizioni. Il prossimo turno di gioco non inizierà prima delle 13:00 ora locale.