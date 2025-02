Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 21 febbraio 2025

A1: MARCOZZI E SASSARI GAGLIARDE VERSO I PLAY OFF

C’è un secondo posto da custodire con il massimo scrupolo e sotto questo aspetto i giocatori marcozziani stanno esibendo una presenza di spirito encomiabile. Anche quando si gode di un ampio favore di pronostico, infatti, non si è mai sicuri finché non si raggiunge il quarto punto. Ma il Prato visto in quest’ultima uscita di campionato era davvero modesto per generare turbative in corso d’opera e poi il team di Mulinu Becciu è davvero in forma strepitosa. Ne scaturisce un 4-0 sonoro che serve da monito alle prossime avversarie: davanti a Federico Vallino, Carlo Rossi e Jeet Chandra (per non parlare di Enio Mendes) chiunque suderà freddo e chi vivrà, vedrà.

Ma se a Cagliari ci si bea per un’annata fino a questo momento brillantissima, nel capo di sopra l’euforia è ancor più dilagante. Il Tennistavolo Sassari segue di un solo punto la Marcozzi e nel match tra matricole, come già accadde all’andata, sono i turritani a prevalere senza essere condizionati dal fattore trasferta. A Servigliano è Andrea Puppo a superarsi con un doppio finale thrilling chiusosi positivamente alla bella. Alessandro Baciocchi e Lubomir Pistej timbrano il cartellino mentre il nigeriano Ganyu Ashimiyu si arrende a Angles, vittorioso pure sullo slovacco.

Nel testa-coda del campionato la capolista Apuania Carrara riceve il Tennistavolo Norbello e gli assesta un duro 4-1. Il team giallo blu sente sempre di più l’odore della retrocessione a meno che gli antichi fasti dei suoi baluardi non riaffiorino in queste restanti quattro giornate. In Toscana si è rivisto l’italo argentino Nicolas Galvano che ha provato a dare manforte al suo conterraneo Gaston Alto che almeno ha avuto un sussulto quando si è imposto su Brodd. In precedenza lo svedese aveva avuto ragione di un Marco Antonio Cappuccio lodevole per l’impegno ma pur sempre perdente. Ora la formazione del centro Sardegna è attesa da due impegni ravvicinati: sabato 22 febbraio ospita la Marcozzi, con inizio alle 17:00 (sotto lo stesso tetto, in contemporanea, la leader della A1 femminile ospita il fanalino di coda Tennistavolo Sassari), mentre il 24 arriva nel Guilcier la Virtus Servigliano per un infuocatissimo scontro salvezza. La quarta giornata di ritorno del maschile contempla anche la sfida Tennistavolo Sassari – Il Circolo Prato (sabato 22 febbraio, palestra corso Cossiga ore 16:00)..

Per ciò che concerne la griglia della quarta giornata di ritorno al femminile è completata dalla sfida Castel Goffredo - Quattro Mori (lunedì 24 febbraio, h. 15:00). Sudtirol e Muravera TT avevano invece anticipato al 5 febbraio con il successo alto atesino per 4-1 (punto sarrabese di Valentina Roncallo che ha condiviso l’esperienza con Francesca Seu e Sofia Minurri entrambe all’esordio nella massima serie).

CHAMPIONS LEAGUE: IL SOGNO DEI QUATTRO MORI SI INTERROMPE IN POLONIA

È stato bello fin quando è durato, e anche una secca sconfitta in terra polacca non oscura il ruolino di marcia delle campionesse cagliaritane che si congedano dalla Champions league a testa alta. Davvero sfortunate le ragazze allenate da Stefano Curcio che si presentano in casa del KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg in formazione rimaneggiata e con una Tania Plaian visibilmente angustiata per i continui dolori che la tormentano.

Questa volta la supremazia delle padrone di casa è stata lineare, incontestabile. Ma le more si calano comunque nella lusinghiera parte di chi è riuscita ad arrivare sino ai quarti di finale della coppa continentale più prestigiosa. La loro esclusione non intacca minimamente il noto carisma del collettivo che ora si riverserà tutto nel massimo campionato nazionale dove sono in piena corsa per l’accesso ai play off. Nella città polacca oltre alla leader romena c’erano le comunque combattive Arianna Barani e Miriam Carnovale.

A2/M: DOMINIO SARDO CON NULVI E MURAVERA

Fino a questo momento la Sardegna della cadetteria maschile domina in lungo e in largo grazie ai continui exploit di Santa Tecla Nulvi (girone A) e Muravera TT (girone B). Dall’alto della loro posizione fanno intendere che un pensierino serio alla serie maggiore è più che legittimo.

La compagine anglonese sembra non risentire del serio infortunio occorso qualche settimana fa a Mattias Mongiusti e continua a vincere. Ultima vittima l’ex leader Reggio Emilia che la inseguiva ad una lunghezza di distanza e che non è riuscita a sfruttare il fattore campo. E questa volta il pongista sammarinese, pur giocando come un robot del ventesimo secolo, riesce nell’impresa di battere alla bella Cipriano e ad evitare che il suo compagno Costantino Cappuccio entri in campo per la sfida decisiva. Ottimo come sempre il contributo del ceco Tomas Koldas autore della sua seconda doppietta stagionale. Quattro giornate al termine sono un’eternità ma tre punti da amministrare nei confronti dei padani iniziano a diventare pesanti.

Chi invece può dormire sonni tranquilli è il Muravera TT che mantiene sei punti di distacco dalla immediata inseguitrice. La nona vittoria consecutiva si è materializzata nella palestra comunale Giovanni Cuccu. A farne le spese l’Antoniana Pescara che subisce le stangate dell’iberico Alberto Lillo, cui si aggiungono i contributi di Marco Poma (al suo settimo risultato utile consecutivo) e di Antonio Giordano, costretto a lasciare l’unico punto abruzzese targato Massarelli.

Nel match che vale la piazza d’onore, gli atleti della Marcozzi sono costretti a cederla al Torre del Greco; ma il risultato in terra campana era aperto a qualsiasi deviazione. Si spiega così l’insolito incedere dei sei match, tutti terminati alla bella di cui quattro con lo scarto minimo. Il romeno Mihai Rosca e l’italo russo Maxim Kuznetsov sono gli autori dei due punti ospiti. Non vira Lorenzo Martinalli.

A2/F: IL PUNTO DOPO IL PENULTIMO CONCENTRAMENTO

Penultima sessione per questo campionato suddiviso in quattro gironi, tre dei quali “occupati” da formazioni isolane. Nel “B” il Tennistavolo Norbello Blu si presenta a Cormano con il terzetto titolare composto da Veronica Mosconi, Gohar Atoyan e Sofia Ivanova. Il tanto giusto per riprendersi la vetta della classifica dopo il punteggio pieno elaborato ai danni del Regaldi Novara e soprattutto del Verzuolo, costretto ora a spartire con loro la prima piazza. È quarto in classifica ma in ritardo di appena due lunghezze dal vertice il Quattro Mori Cagliari che nel concentramento lombardo fa ugualmente en plein superando il TT Torino, terza forza del campionato e il Regaldi Novara. Nel primo caso si registra la doppietta di Marina Conciauro e i singoli di Wei Jian e Margherita Cerritelli. La seconda uscita si contraddistingue per la duplice segnatura di Cerritelli: oltre all’italo cinese, la subentrata Rossana Ferciug guadagna un altro successo, ma si deve anche arrendere alla forte Ananeva, sconfitta in precedenza dalla pongista vastese.

È di un pareggio e una vittoria il bilancio del Muravera TT B che nel girone C è sempre alla guida della graduatoria con tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Apuania Carrara, incrociata proprio nel concentramento disputato a Chiavari. La formazione toscana le ha provate tutte per rosicchiare qualcosa al sodalizio del Sarrabus ma le magiare Timea e Nagy, con il loro prezioso contributo, non sono andate oltre la spartizione dei punti. Nella formazione sarda brilla la spagnola Ahinoa Cristobal ma si fa valere anche Sofia Minurri. Rimane a digiuno Francesca Seu che nel match successivo contribuisce alla vincita nei confronti della Bagnolese. Due ne fa la Minurri, uno l’iberica, mentre Federica Interlandi deve rinviare l’appuntamento con il primo acuto di categoria.

Nello stesso girone stazionano pure le sorelle del Muravera TT che combattono per evitare i playout. Dopo i due pareggi strappati ad Apuania e Alfiere di Romagna la situazione non è drammaticissima perché la zona comfort è ad una lunghezza. Nel carniere collettivo l’italo romena Mihaela Encea accumula un poker di vittorie, le restanti sono appannaggio di Giulia Cavalli. A secco Nicoletta Criscione, non entra Martina Tirrito.

Nel girone D sono appaiate al centro della classifica, fuori dalla zona pericolo, sia il Tennistavolo Norbello Giallo, sia il Tennistavolo Sassari. Il club del Guilcier sembra essersi definitivamente risollevato, costringendo al pari la capolista Eureka arrivata al raduno di Jesi senza straniera e battendo, esente da patemi, le locali del Clementina. Le top scorer nell’ordine: la paraguaiana Lucero Ovelar (3), la vice campionessa del mondo veterani Marialucia Di Meo (2) e l’italo russa Larisa lavrukhina (2).

Bilancio al 50% quello del sodalizio sassarese che prima dilaga con il Tennistavolo Molfetta nell’importante test anti playout (Claudia Caragea 2, Laura Alba Pinna, 1, Lisa Bressan 1), poi si arrende alle capitoline prime della classe (Bressan 1, Caragea 1).

B1: NULVI SPACCIATA MA BRIOSA

Derelitta ma non troppo. La cenerentola Santa Tecla Nulvi, ormai condannata alla B2, si diverte comunque a far soffrire più del dovuto chi invece sta puntando alla promozione. È il caso della leader TT Enjoy che deve arrivare sino alla nona gara per togliersi di dosso i tentacoli di scuola anglonese. Ad un certo punto il sodalizio del nord Sardegna si trova a condurre 4-3 con il bulgaro Petar Vassilev che realizza la sua seconda tripletta consecutiva (la terza in totale) più il punto di Alexandros Diakoumakos che in gara 8 se la deve vedere con Casassa col quale perde di misura al quinto parziale. Privo del terzo giocatore (esordisce l’inattivo Dario Piromalli che chiude a zero tutti i nove set disputati), la capolista può sospirare.

B2: MURAVERA TT VICINA ALLA PROMOZIONE

Due le gare disputate dalla quasi irraggiungibile mattatrice Muravera TT A che in due giorni ospita il Roma Ping Pong e il Cus Camerino, rispettivamente ultima e penultima. Nessun colpo di scena perché il copione viene rispettato in pieno e ora i punti sono diventati 24 su dodici gare. Nella prima sfida bastano cinque singolari vinti da Simone Cagna, Sergi Gomez Peris (2), Alessandro Costa e Vincenzo Carmona. Nel confronto successivo c’è una minima variazione sul tema perché il trio marchigiano riesce a realizzare il punto della bandiera: due ne segna Carmona, due l’iberico e uno Cagna che paga pegno con il bulgaro Lavchiev.

Trasferta improduttiva per il Tennistavolo Sassari, quarto in classifica, che con una formazione dimessa in partenza si piega alle volontà della vicecapolista TT Maccheroni. Il team turritano si era presentato nella capitale con Elia Licciardi (arresosi al quotato Di Silvio dopo cinque parziali), Marco Dal Fabbro e l’esordiente Marco Pirisi.

L’altra squadra isolana presente nel girone, il Muravera TT “B”, è la vera sorpresa del week end perché si allontana dalle acque limacciose battendo sia il Roma Ping Pong, sia il Camerino. Artefici di questa impresa il neo bi-campione regionale Emanuele Cuboni da Lanusei che mette in cascina tre perle personali con in più la sconfitta ai vantaggi del quinto set a tu per tu con il forte bielorusso Haidzis del club romano. Fa ancora meglio il suo compagno Gioele Melis con un 3+2. Contribuiscono come possono anche Nicola Pisanu (1), Michela Mura (1) e Simone Boi.

C1 MASCHILE: TT GUSPINI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

Reduce dal turno di riposo l’incontrastato TT Guspini procede con la sua marcia negli alti piani lasciando pochissimo fiato al Castello Roma. Nell’impianto che sovrasta l’asse mediano della cittadina mineraria, la bandiera Riccardo Giulio Lisci, classe 1970, arriva a 19 successi consecutivi stagionali, senza sconfitte, ovviamente. Con un incentivo umano di queste proporzioni, anche i suoi compagni sono chiamati a non deludere le aspettative. A corroborare il suo bottino ci pensano Manuel Broccia e Francesco Lai. La prossima domenica scontro al vertice con in casa della vice capolista TT Maccheroni che insegue a quattro lunghezze e con una gara in più. E proprio la compagine romana dilaga in casa sua col Tennistavolo Sassari che si presenta con Luca Pinna, Alexander Evans, e Luca Baraccani, autore dell’unico punto ospite. L’altra seconda in classifica, Dynamo Roma, non lascia neppure una briciola all’ultima della classe TT La Saetta di Quartu S.Elena che ci ha provato con Christian Ferro, Alessandro Mercenaro, Lorenzo Piras.

C2 MASCHILE: GUSPINI INSISTE, PAULILATINO NON SMETTE DI TALLONARE

Sempre più appassionante il duello in alta quota con il TT Guspini che non perde da dalla quinta giornata di andata, vittima dell’inseguitrice TT Paulilatino che a sua volta ha ben chiare le sue ambizioni di vittoria finale.

Nel big match con la Muraverese solo Cesare Mozzi rappresenta uno scoglio insormontabile per la capolista visto che riesce a neutralizzare le insidie sia di Massimiliano, sia di Luca Broccia che però si riscatta alla sua seconda possibilità ingabbiando Mario Bordigoni. Chi non incontra ostacoli è Silvio Dessì, dominatore sia nei confronti di Bordigoni, sia di Luca Paganelli, sconfitto anche da Fabrizio Melis. Al presidente-medico guspinese Michele Lai il compito di descrivere questo momento del campionato: “La vittoria mantiene inalterato il distacco di un punto sulla immediata inseguitrice Paulilatino, anch'essa vittoriosa sul Decimomannu. Prima dello scontro diretto previsto il 15 marzo si prospetta un turno più ostico per la nostra squadra che affronterà sabato prossimo il Carbonia, mentre dovrebbero avere vita più facile i paulesi opposti al Capoterra. Ormai tutte le partite potrebbero risultare decisive, contando che entrambe dobbiamo incontrare il Ghilarza, capace di imporre il pari nel girone di andata sia a noi, sia a loro. I nostri quattro atleti Massimiliano e il nipote Luca Broccia, Silvio Dessi e Fabrizio Melis, stanno ampiamente dimostrando di meritare questa classifica, frutto di prestazioni singole pregevoli al servizio del collettivo. L'intento iniziale era di disputare un campionato tranquillo, far crescere senza troppe pressioni Luca Broccia e divertirsi cercando di dare il meglio contro tutti, facendo le opportune rotazioni in modo da dar modo a tutti e 4 di fare un numero simile di partite. L'aspettativa a questo punto della stagione è di giocarsela fino alla fine e impensierire il Paulilatino che visti i giocatori schierati da inizio stagione penso partisse con l'intento di fare il salto di categoria e affacciarsi al campionato nazionale di C1. Non mi resta che augurare che vinca il migliore, senza troppe pressioni e in un clima di rispetto come è stata la gara di andata. Al termine della stagione tireremo le somme anche in base all'esito del campionato di C1 e alle esigenze dei vari giocatori nostri tesserati”.

Davanti al proprio pubblico il Paulilatino non ha nessuna intenzione di arzigogolare i suoi estetismi e bada al concreto nei confronti di un Tennistavolo Decimomannu che col bagaglio d’esperienza portato dai suoi componenti non va mai sottovalutato. La tenzone dura meno del previsto con Giancarlo Carta, suo figlio Nicolò e il nigeriano Giacomo Oladimeji capaci di risolverla dopo i primi quattro singolari. Giancarlo ha la meglio in quattro set su Mariano Zucca, l’allegro africano non dà chances a Mattia La Gaetana, Nicolò inscena una formidabile rimonta nei confronti di Marco Saiu che conduceva 2-0. Il tocco conclusivo è ancora dello straniero paulese che ha facili sbocchi nei confronti di Italo Fois. A giochi fatti Giancarlo non si scarica e ne rifila tre a Saiu mentre l’orgoglio decimese si eleva proprio nell’ultima elettrizzante sfida con La Gaetana che solo al quinto riesce a seminare Nicolò.

Il TT Carbonia respinge le insidie della Marcozzi che lascia negli spogliatoi il fuori quota Massimo Ferrero sperando comunque di riuscire nel sorpasso in classifica. E invece si assiste ad una salomonica spartizione delle forze. Il Palatennistavolo di via Crespellani si ammutolisce dopo che Walter Barroi sancisce una supremazia insindacabile nei confronti di De Vita. Ma subito dopo si ringalluzzisce grazie all’1-2 firmato da Giuseppe Lepori su Vito Moccia (al quinto) e dal redivivo Stefano Sedda che sempre dopo cinque parziali mette dietro la lavagna un Federico Ibba incredulo per aver interrotto un ciclo positivo di cinque successi consecutivi. Ci pensa Barroi a infondere pace e serenità alla sua panchina lasciando con un pugno di mosche il tenace Lepori. Tra De Vita e Ibba in totale ci sono solo sei punti di differenze: la verità è che il sulcitano non trascorre una delle sue migliori giornate e perde 3-0. Ci pensa Moccia a salvare capra e cavoli con un’altra performance altalenante con Sedda. Questa volta il verdetto del quinto set si sposta a Carbonia sebbene il padrone di casa avesse recuperato due set di svantaggio.

La lotta per la salvezza si infiamma per via del Guilcier Ghilarza che battendo l’ormai condannato Torrellas Capoterra si ritrova penultimo a quota 7 punti, ma Decimomannu e Muraverese sono rispettivamente uno e due punti sopra.

La squadra del centro Sardegna chiude qualsiasi discorso dopo i primi quattro confronti, riuscendo a far andare a punti il veterano Pierpaolo Cubadde. Timbra il cartellino anche il suo concittadino Nicola Cuccureddu mentre la coppia squisitamente guilcerina per eccellenza Mele-Faedda (2) aveva dato il là alla disperata mossa salvezza. Il clan capoterrese ha affrontato la trasferta con Antonello Migliaccio, Marco Carboni e il vice presidente FITeT Celestino Pusceddu che rende meno amara la mattinata dominando Cubadde nella sesta e conclusiva partita.

D1/A: CANCELLO DEBORDANTE

Nelle tre sfide in programma sono state rispettate in pieno le gerarchie. I mostri sacri dominatori del Cancello Alghero realizzano un 6-0 da manuale sul campo del Ghilarza. Ben cinque sfide terminano 3-0. Il guilcerino Mario Marchi prova a fare lo sgambetto a Carmine Niolu nella n.4 ma alla fine il catalano prevale al quinto. Per il resto solo doppiette anche per i suoi compagni Marco Cassitta e Marco Tiloca. I padroni di casa sono scesi in campo anche con Agostino Campanello e Adolfo Simbula.

Il Tennistavolo Sassari Young insegue staccato di cinque punti ma con una gara in meno. Netta la vittoria col Libertas Ping Pong Monterosello dove vanno a segno due volte ciascuno Simone Demontis, Edoardo Ian Eremita e Federico Casula che in merito si è espresso così: “L' ultima partita di campionato ci ha visti scontrarci con i nostri "compagni" di allenamenti e battaglie in palestra. È sempre un piacere giocarci contro. Ci siamo presentati per la partita solamente in tre perché il nostro compagno Nicola Cilloco era purtroppo influenzato. La partita è finita 6-0, ma il risultato non deve trarre in inganno perché contro Samuel Paganotto, Sergio Idini, Gianfelice Delogu e Gigi Scudino le partite non sono mai semplici. La nostra squadra è molto unita e compatta, stiamo crescendo insieme giorno dopo giorno con tanti sacrifici divisi tra scuola e palestra. Delle volte non è semplice coniugare lo studio con allenamenti giornalieri, ma la nostra passione è più grande della fatica e cercheremo fino alla fine di vincere il campionato, confidando anche in qualche passo falso del fortissimo Cancello Alghero che sembra un rullo compressore non perdendo un colpo. Complimenti a loro che fino ad ora hanno fatto un super campionato. Un ringraziamento speciale alla nostra società che continua ad investire per farci crescere e ai nostri tecnici che dedicano tutto il loro tempo per far sì che noi miglioriamo giorno dopo giorno. Buon campionato a tutti”.

Ampio il divario anche tra il Tennistavolo Sassari A e il Tennistavolo Oristano che l’ha ospitato. Pierpaolo Mura apre le danze, e mette anche il sigillo nella quarta sfida che chiude i conti anticipatamente. Nel mezzo gloria anche per Alexander Evans e Marialaura Mura che però perde con Emanuele Marras. Sesto punto di Evans. Tra i padroni di casa hanno giocato Carlo Carta e Antonio Angioni.

D1/B: UN IGLESIAS UTILITARISTICO ATTENDE AL VARCO LE RIVALI

Rinviato l’incontro di cartello tra Muraverese e Tennistavolo Quartu a scanso di equivoci la capolista ITC Fermi Iglesias va a Decimomannu concentratissima e si aggiudica la posta con un netto 1-5. La squadra “Verde” di casa trova in Francesco Garau il punto della bandiera peraltro giunto nella sesta gara su Giancarlo Pili, quando il risultato era ormai definito. Dopo l’agevole successo in apertura di Bruno Pinna su Paolo Soraggi, Pili ha vacillato pure contro Andrea Decroce, superato di misura al quinto. Giovanni Siddu non ha avuto problemi su Garau e nemmeno Pinna, con Fabio Ferrabue. Il quinto punto è di Siddu su Soraggi.

Il quinto posto del Decimomannu Blu viene fortificato dal successo con La Saetta. Carlo Orrù continua la striscia positiva e con i successi su Simone Sebis e Alessandro Concu la fa arrivare a quota 8. Un punto ciascuno per Marco Schirru (su Sebis), Michael Belmonte (su Francesco Murtas) e Antonello Mei (su Concu), Significativo il punto saettino di Murtas, al quinto set su Mei, perché è il primo assoluto ottenuto in D1.

Pareggio per l’Azzurra Cagliari nella sfida con il TT Carbonia Bianca. “Questa giornata per noi era molto importante – rivela l’azzurrino Dzintars Lai – perché non stiamo vivendo un bel momento tra infortuni e impegni che non ci permettono di dare in campo il nostro meglio. Io, Giovanni Pomata e Michele Zanelli, abbiamo pareggiato come all'andata 3-3 e abbiamo guadagnato un punto importante in classifica per la corsa salvezza. Abbiamo sfidato Marco Ibba, Luciano Macrì e Enrico Bianciardi. Ognuno di noi è riuscito a vincere una partita ciascuno, io e Giovanni Pomata abbiamo vinto entrambi 3-1 su Ibba, Michele ha vinto 3-0 su Bianciardi e stava per compiere l'impresa su Macrì ma purtroppo l'incontro è finito 3-2 per Macrì. Macrì ha vinto anche contro Pomata 3-1 e Bianciardi ha vinto su di me 3-0. Il campionato sta per terminare, mancano solo quattro giornate alla fine. Per noi sono quelle decisive, sono quasi tutti scontri diretti con le squadre che stiamo sfidando per la lotta salvezza, ovvero le due squadre del Decimomannu e La Saetta. Cercheremo di dare il massimo in tutte queste per raggiungere il nostro obiettivo. Mentre per la parte alta della classifica, la sfida al vertice è molto interessante tra l'Iglesias e il Quartu, due squadre composte da giocatori molto forti per il campionato, entrambe si meriterebbero di salire ma purtroppo c'è solo un posto per la C2".

D2/A

GS TT Alghero e Tennis Tavolo Olbia continuano ad andare a braccetto sui piani superiori anche se i galluresi hanno una gara in meno. La formazione catalana prevale 6-0 su un Tennistavolo Sassari C ancora a zero punti. Siglano i punti Salvatore Zinchiri (2), l’esordiente Emilio Maiello (2), Massimiliano Salis (2).

Il club olbiese espugna il feudo del Cancello Alghero con Antonio Trubbas (2), Stefano Corda (2) e soprattutto Pier Paolo Melis, al suo quattordicesimo risultato utile consecutivo. Fallisce l’obiettivo Lucian Apostoleanu trafitto da Angelo Nearco.

Il Santa Tecla Nulvi è quarto e nell’incontro casalingo con il Tennistavolo Sassari si distribuiscono il bottino Gavino Posadinu (2), Marcello Bianco e Massimo Posadinu. Punti turritani di Stefano Ganau.

D2/B

Settimo successo consecutivo per un ITC Enrico Fermi Iglesias più che mai saldamente al comando. Vittima di turno il Tennistavolo Oristano Rossa. Punti sulcitani per l’ancora imbattuto Roberto Pili (2), Maurizio Vacca (2), con appena una sconfitta sul groppone e Sergio Aramu (2).

Il TT Guspini insegue a distanza di 4 punti ma con una gara in meno. Batte il TT Decimo Rossa con le doppiette di Sergio Vacca (finora battuto solo dall’iglesiente Pili) e Christian Liscia. Punti decimesi di Diego Desogus e Davide Cauli.

“Nei diversi campionati regionali – interviene Sergio Vacca – quello di D2 è il più affollato e composto da 5 zone (A-B-C-D-E) con la partecipazione di tanti atleti dalle diverse capacità e preparazione tecnica. Nel particolare, la zona di cui posso parlare è la D2/B formata da 6 squadre, una per i seguenti paesi Iglesias, Guspini, Serramanna, Paulilatino, Decimomannu e Oristano. In questo momento, dopo aver superato il girone di andata ed essere nel pieno di quello di ritorno, si stanno delineando le diverse potenzialità di ogni squadra. Nella classifica si nota che una di queste eccelle grazie a tutti i risultati vittoriosi in ogni incontro, in questo trascinato dalle capacità dei suoi n.1 che non hanno perso nessuna partita. Dopo di loro ci sono altre squadre che si sono distinte, in primis il Guspini che grazie alle doti dei suoi atleti e al supporto tecnico e morale della società, si è posizionato al secondo posto della graduatoria provvisoria. Di seguito si stanno formando altri rapporti di forza che si evidenziano in una serie di vittorie del Serramanna che sta crescendo in maniera esponenziale facendo emergere tutte le potenzialità dei suoi atleti e per questo si posiziona al terzo posto. Le successive tre squadre non sono da considerare inferiori: Paulilatino e Decimomannu, nonostante abbiano avuto qualche sconfitta, annoverano alcuni atleti di indubbia capacità e altri in crescita. Per ultima si colloca Oristano, devo dire che è formata da atleti che stanno migliorando ogni giorno e si trovano in quella posizione solo perché le altre squadre sono composte da individualità che magari starebbero meglio nelle categorie superiori, quindi non sfigura nell'ambito di questa classifica provvisoria e completano la variegata singolarità di ogni squadra”.

Un rotondo 6-0 quello realizzato dal Serramanna nei confronti del Paulilatino. Adriano Zucca e Beniamino Pillitu chiudono in bellezza con due acuti a testa, più i punti singoli di Marcello Mocci e Fulvio Simonelli.

D2/C

La Marcozzi Boss procede dritta verso il traguardo play off sgominando in tranquillità un Quattro Mori particolarmente arrendevole. Tre i big che si mettono in luce nel derby di via Crespellani: Paolo Marinelli, Licio Rasulo e Aldo Puleo.

Insegue tre punti dopo l’Azzurra Cagliari che travolge il Torrellas per 6-0. Per Vincenzo Salustro, Varis Lai e Gianfranco Manca tre doppiette che fanno sperare ad un finale di campionato al fulmicotone

Inaspettato stop per la Marcozzi Reds che si ritrova nel ruolo di terza forza (4 punti in ritardo rispetto ai fratelli primattori) ottenendo solo un pareggio in casa del Decimo Gialla. Dopo il vantaggio esterno di Luca Pinna, i padroni di casa accumulano tre match vittoriosi con protagonisti Salvatore Garau (2) e Aldo Franceschi. Ma i rossi cagliaritani raddrizzano il risultato per merito di Davide Mameli e Matteo Pitzanti.

D2/D

Tra le due litiganti la terza gode. La Saetta, battendo nel derby cittadino il Tennistavolo Quartu Verde, allunga a +2 il vantaggio sul Tennistavolo Quartu Giallo che impatta con la Marcozzi Shark, indietro di un punto.

I saettini agguantano il successo grazie alla coppia di tecnici formata da Gabriele Aresu e Franco Esposito. Punti avversari di Marco Orani e Davide Portas. Sul big match della giornata interviene il “giallo” Gianni Capaccioli: “L'incontro che ha visto di fronte Marcozzi Shark e TT Quartu è terminato con un giusto pareggio. Nonostante l'assenza di Gianfranco Ibba siamo riusciti almeno a ottenere un punto che ci consente di rimanere in corsa per i playoff. Due sono state le partite chiave dell'incontro. Nella prima un ottimo Donato Melis ha confermato il suo eccellente stato di forma sconfiggendo contro pronostico Gian Paolo Manca in un match tiratissimo. Manca si è poi riscattato con una vittoria nei confronti di Mauro Serra abbastanza agevole. Il secondo incontro chiave ha visto opposti me e Mirko Lampis ed è stato davvero equilibrato, chiuso a mio favore solamente per 11-9 al quinto, dopo essere stato in svantaggio per 2-1. Le altre partite sono state abbastanza veloci secondo le previsioni. In definitiva giusto così, un buon pari per noi, meno per la Marcozzi che esce dal discorso playoff, ma i suoi giocatori hanno dimostrato di essere in grande crescita, anche rispetto all' andata. Per quanto riguarda le nostre prospettive ne sapremo di più domenica, dopo aver fatto visita alla capolista Saetta. Solo una vittoria ci consentirebbe di sperare nella promozione, anche un pareggio sarebbe sufficiente ai nostri avversari, peraltro forti e molto esperti. Il nostro campionato finora è stato discreto, speriamo di farlo diventare ottimo domenica prossima”.

Divisione della posta anche tra Marcozzi Young e Quattro Mori baby. Una doppietta per parte: Mattia Cabitza in sponda Marcozzi e Alice Maria Meloni tra le more. Segnano pure Francesco Siddi da una parte ed Elena Kuznetsova dall’altra. Le compagini occupano le ultime due posizioni della graduatoria distanziate di una lunghezza.

D2/E

Rinviata la gara della Muraverese Young, i fratelloni della Old la raggiungono vincendo la sfida con il Muravera TT. Decisiva la doppietta di Francesco Marotta e i singoli punti di Antonio Agostinelli e Leonardo Concu che però sono costretti ad abbassare la guardia quando incrociano Claudia Melis e Beatrice Zedda.

Intanto le due compagini dello Sporting Lanusei hanno recuperato il derby della prima giornata di ritorno. La squadra B soccombe 4-2 e viene raggiunta a quota 6. Tra i vincitori vanno a segno due volte a testa Diego Palmas e David Mereu. I perdenti hanno risposto con Corrado Mereu e Alessandro Sale.

Nella foto la A2 del Santa tecla Nulvi