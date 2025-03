Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 21 marzo 2025

IL CANCELLO RIPORTA UN TORNEO REGIONALE AD ALGHERO

Un torneo per rilanciare il movimento pongistico algherese. Lo ha voluto a tutti i costi la società ASD Il Cancello, in rappresentanza di una città che un quarto di secolo fa costituiva un punto di riferimento per tutta l’isola grazie ad un’attività incessante. Ora la voglia di rimettersi in discussione, dopo un periodo in cui si è badato al minimo indispensabile, è palpabile. Tra gli obiettivi primari vi è quello di diventare divulgare a trecentosessanta gradi la disciplina. Non a caso da inizio stagione è ammirevole il battage pubblicitario che il sodalizio catalano ha avviato per promuovere la decima edizione dell’Open Sardinian Veterans, torneo internazionale che si terrà dal 9 all’11 maggio 2025, in uno scenario incantevole che riserva la nota località balneare del nord ovest sardo.

Intanto si oliano bene gli ingranaggi con un appuntamento del calendario regionale che tra sabato e domenica riunirà le seguenti categorie:

Sabato 22 marzo, ore 15:30 – Over 3500 Maschile

Domenica 23 marzo, ore 10:00 – Over 2000 Maschile

Domenica 23 marzo, ore 13:00 – Over 100 Femminile

Domenica 23 marzo, ore 15:00 – Over 500 Maschile

L’iniziativa ha suscitato vivo interesse tra gli appassionati intenti a gremire la palestra del Mariotti, in via Vittorio Emanuele 100.

SESTA CATEGORIA A CAGLIARI: LA VITTORIA IN RIMONTA DI SAMUELE SOTGIU

Al Palatennistavolo di Cagliari è andato in scena un sesta categoria molto combattuto che ha visto duellare 43 tesserati provenienti da diciotto società.

Il pool arbitrale ha poi deciso di suddividerli in undici gironi tenendo conto, ovviamente, delle teste di serie. Partiva come favorito Sergio Vacca (TT Guspini), seguito da Maurizio Vacca (ITC Fermi Iglesias), Stefano Ganau (Tennistavolo Sassari) e ben quattro giocatori della Marcozzi: Samuele Sotgiu, Donato Melis, Mirko Lampis e Antonello Concas.

Alla fine è proprio un affiliato alla società organizzatrice ad imporsi: Samuele Sotgiu, reduce dal titolo italiano a squadre under 21, riesce a recuperare due set di svantaggio a Stefano Ganau.

Di seguito il racconto del vincitore: “È stata una giornata impegnativa. Sono arrivato in palestra ben prima dell'apertura dell'impianto per concentrarmi e sicuramente questa pratica ha dato i suoi frutti. Ho subito iniziato al massimo passando da primo un girone non scontato pur essendo favorito, con le vittorie per 3-0 su Manuel Vacca (Sporting Lanusei), Riccardo Corso (Saturnia Cagliari) e Marco Dessì (Muraverese) che pur avendo la metà dei miei punti poteva essere considerato la mia nemesi avendomi sconfitto in entrambi gli scontri precedenti. Passato il girone ho dovuto sfidare il mio amico Michele Marongiu (Tennistavolo Quartu) che, però, ho sempre battuto e anche se mi ha decisamente dato filo da torcere, stavolta è andata come le altre. Ai quarti di finale incrocio Davide Portas (Tennistavolo Quartu), il quale stava giocando molto bene avendo battuto uno dei favoriti: Donato Melis. Con me, però, non ha avuto scampo e ho vinto 3-0. La semifinale contro Murtas (La Saetta Quartu) è stata combattuta aldilà del risultato per me favorevole di 3-0.

In finale ho incontrato il fortissimo Stefano Ganau. Grazie ad una rimonta definibile miracolosa sono riuscito (con molti affanni) ad aggiudicarmi il titolo”.

Il sassarino ha invece eliminato nell’ordine il sarrabese Marco Dessì, Mirko Lampis e Mattia Cabitza (Marcozzi).

Da evidenziare il buon momento del saettino Francesco Murtas che dopo aver ottenuto il suo primo successo in una gara del campionato regionale di D1, è riuscito per la prima volta nella sua carriera a salire sul podio.

Tra i primi otto si registrano gli ingressi di Varis Lai (Azzurra Cagliari), e Antonello Concas (Marcozzi).

CAMPIONATI ITALIANI DI 3a e 2a CATEGORIA

I Campionati Italiani di Montesilvano stanno per giungere al termine. Ma prima che venga fatta la radiografia agli Assoluti, le società sarde guadagnano qualche prestigiosa vittoria e anche diversi podi inferiori nei 3a e nei 2a categoria.

Nel singolo femminile 3a è la giocatrice del Muravera TT Federica Interlandi a salire sul gradino più alto del podio, mentre nel doppio femminile onore e gloria a Elena Rozanova (Tennistavolo Sassari) che si aggiudica il titolo con l’ausilio di Matilde Buzzoni (Tennistavolo Vallecamonica). Un argento giunge con Martina Tirrito nel doppio misto in coppia con Luca Palmarucci (CUS Torino).

In 2a esulta il Tennistavolo Norbello col doppio misto composto da Veronica Mosconi e Marco Antonio Cappuccio che battono in finale la coppia del Muravera TT costituita da Sofia Minurri e Antonio Giordano. Secondo posto nel doppio maschile ancora con Giordano del Muravera TT in coppia con Tomas Sanchi (Tennistavolo Torino).

Terzo posto invece nel doppio misto per il duo Giulia Cavalli (Muravera TT) e Veronica Mosconi (Tennistavolo Norbello). Nel singolo maschile Giordano conquista un bronzo.

PENSIERI DEI PROTAGONISTI

Federica Interlandi (Muravera TT): “Non mi aspettavo questo grande risultato ma, nonostante tutto sono riuscita a portare a casa una grandissima medaglia d'oro e un prestigioso scudetto. La " battaglia" è iniziata già nel girone in cui avevo gente per niente scarsa ma comunque sono riuscita a gestire l'emozione e a portare a casa agevolmente queste partite. Nel tabellone stavo rischiando di uscire a primo turno con Monia Franchi, un'ottima giocatrice che, con la sua grande esperienza e degli ottimi servizi, mi stava dando filo da torcere. Successivamente vinco altre due partite e poi la finale. Emma Sereno Regis è una giocatrice molto esperta e anche più grande di me; ad essere sincera non pensavo di vincere la finale né tanto meno di arrivarci. Nel primo set ho sbagliato un po’ di risposte al servizio e qualche apertura, poi però, grazie ai consigli del coach Gianluca Abbatticchio che mi ha seguito per tutto il torneo, ho iniziato a cambiare qualcosina e la partita si è completamente ribaltata. In finale pensavo solo a divertirmi ed è forse anche per questo che ho raggiunto questo enorme risultato. Ringrazio la società, Gianluca e soprattutto Fabio Amenta e Anna per supportarmi ogni giorno in palestra”.

Veronica Mosconi (Tennistavolo Norbello): “Nel doppio misto con Marco Cappuccio volevamo prenderci la rivincita rispetto a due anni fa quando eravamo arrivati terzi a Cagliari e siamo molto contenti di esserci riusciti. Abbiamo giocato entrambi ad un ottimo livello, facendo dei bei punti e disputando ottime partite. La più combattuta è stata la semifinale contro Faso e Colantoni in cui abbiamo fatto dei bellissimi punti.

Nel doppio femminile con Giulia Cavalli, purtroppo. ci siamo fermate in semifinale contro Wang e Armanini. Abbiamo fatto qualche errore di troppo e loro hanno giocato molto bene, sbagliando poco”.

Elena Rozanova (Tennistavolo Sassari): “L’allenatrice della giovane Matilde Buzzoni era alla ricerca di una pongista d’esperienza che potesse affiancarla nel doppio femminile 3a. Ho accettato anche perché non avevo ricevuto altre proposte. Matilde è la seconda più forte attualmente tra le under 15, bravina, ci ho giocato volentieri perché ci siamo trovate subito bene. Le prime due sfide le abbiamo superate agevolmente. Ai quarti ce la siamo giocata con Libretti/Benassi e in verità questa è stata la vera finale perché oltre ad aver recuperato due set, ci siamo imposte 13-11 alla bella. Le restanti due gare sono state molto più semplici durante le quali abbiamo concesso un solo set. Matilde ha dedicato il successo alla sua allenatrice che proprio in quel giorno compiva gli anni. Quanto a me sono felicissima che a 46 anni riesco ad esprimermi bene a questi livelli”.

Valentina Roncallo (Muravera TT): “La medaglia di giovedì è stata sicuramente dura da ottenere, ho giocato tre partite prima della finale vincendole tutte 3-2. Quindi è stato un tabellone faticoso ma ho tenuto duro fino allo scontro decisivo. Un po’ di rammarico per aver perso in finale con Chiara Colantoni ma sono comunque contenta della mia prestazione”.

Sofia Minurri (Muravera TT): “Sono contenta del secondo posto raggiunto nel doppio misto, sono tanti anni che io ed Antonio Giordano giochiamo il doppio insieme e sapevamo di poter fare bene. È stato un buon torneo, fin dall’inizio ci siamo trovati bene. Abbiamo perso in semifinale contro due avversari molto bravi, ma sono sicura che ci sono buone prospettive per il futuro.

Martina Tirrito (Muravera TT): “È stato un traguardo tanto bello quanto inaspettato. Era la prima volta che io e Luca facevamo il doppio insieme e ci siamo trovati benissimo fin da subito. La panchina è stata fondamentale, sia Sandro Poma, sia Mattia ci hanno dato quel qualcosa in più che ci ha fatto credere e lottare per ottenere questo risultato. Siamo veramente contenti”.

Giulia Cavalli (Muravera TT): “In realtà siamo abbastanza amareggiate di come sia andato il doppio con Veronica Mosconi perché ci aspettavamo una medaglia di diverso colore. Anche perché due anni fa a Cagliari salimmo insieme sul podio più alto, mentre lo scorso anno ottenni un altro oro con la mia concittadina Arianna Barani. Aggiungiamo che il doppio è una specialità che mi piace molto e che di solito interpreto bene. Insomma, ero convinta di aggiudicarmi il terzo oro consecutivo, abbiamo fatto il possibile ma la medaglia di bronzo ci sta molto stretta, ma per carità, non ci sputo sopra. Sapevamo che sarebbe stato un campionato italiano difficile perché c’erano tante coppie brave e comunque anche contro Armanini/Wang Xuelan due anni fa vincemmo al quinto set, questa volta si sono imposte loro 11-9 al quinto in semifinale. Amarezza che poi è affiorata anche nel doppio misto giocato col mio compagno di club Marco Poma dove abbiamo perso 12-10 al quinto nel match degli ottavi di finale. Penso che anche quella competizione fosse alla nostra portata”.

LE NEWS DAI CAMPIONATI REGIONALI

Nei recuperi della scorsa settimana le attenzioni maggiori erano proiettate sul campo del Paulilatino in serie C2 dove si giocava lo scontro decisivo ai fini del primato in classifica tra i padroni di casa e il Tennis Tavolo Guspini. Vincono nettamente i guilcerini per 5-1 con punti di Giacomo Oladimeji (2), Nicolo’ Carta (2) Giancarlo Carta. Punto degli ospiti di Luca Broccia che al quinto si impone sul rientrante Gianni Pintus. Ora i punti di vantaggio della capolista sulla formazione del Medio Campidano diventano tre. Sull’andamento del match Nicolò Carta ha dato il suo contributo: “Ci siamo preparati al big match con molta tranquillità, consapevoli della posta in palio. Il primo successo di Giacomo su Luca Broccia ci ha infuso molta serenità. Quando è arrivato il mio turno avevo molta voglia di vincere e infatti ho affrontato il mio concittadino Massimiliano Broccia con molta concentrazione. Sul 2-0 per me, l’emozione ha preso il sopravvento perché il mio avversario ha disputato una gran partita riportandola in parità. Alla bella, sotto per 5-1, mi sono dato la carica da solo ma anche col supporto morale dei miei compagni riesco a ribaltare la situazione. Di seguito mio padre Giancarlo voleva a tutti i costi sovvertire la sconfitta dell’andata subita da Silvio Dessì e infatti c’è riuscito in tre set, rispondendo molto bene ai suoi servizi che di solito gli danno molto fastidio, dandoci ulteriore sicurezza. Giacomo ha poi sconfitto Massimiliano chiudendo ogni discorso con i soliti gesti impeccabili su tagli e servizi. La partita è continuata con immutato impegno e infatti il subentrato Gianni Pintus si è espresso bene contro Luca, pur perdendoci. Pure io ho giocato sciolto contro Fabrizio Melis senza più la tensione addosso della partita precedente. Il calendario ci riserva ancora due gare con TT Carbonia e il derby col Ghilarza, ma ci basta un punto per assicurarci il passaggio alla categoria superiore. E noi continueremo ad allenarci assiduamente”.

Nel girone A della D1 il Tennistavolo Sassari Young è corsaro a Nulvi e blinda la seconda piazza a tre punti da Il Cancello Alghero. I teclini sbloccano con Stefano Conconi su Nicola Cilloco ma è solo un fuoco di paglia perché seguono cinque punti ospiti con Federico Casula che non lascia scampo né ad Antonio Murgia, né a Conconi. Il presidente del sodalizio turritano Marcello Cilloco è ispirato sia su Costantino Pilo, sia su Murgia. Suo figlio Nicola si riscatta dopo un gustosissimo match con Pilo chiusosi ai vantaggi del quinto.

Nel girone B l’ITC Enrico Fermi Iglesias sconfigge 6-0 l’Azzurra Cagliari. Bruno Pinna è implacabile sia su Dzintars Lai, sia su Gianmichele Zanelli. Giancarlo Pili lascia con un pugno di mosce sia Zanelli, sia il presidente Gianni Pomata. Giovanni Siddu non concede nemmeno un set a Pomata e a Lai. A due giornate dal termine le tigri sulcitane tallonano con un punto di ritardo la capolista Tennistavolo Quartu.

Nella foto: a sx Samuele Sotgiu con l'arbitro Peroni e Stefano Ganau