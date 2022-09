Tennistavolo Norbello A1: derby sardo in casa per le donne, uomini in Emilia

NORBELLO, 19 FEBBRAIO 2021 - Nello scompiglio pandemico, anno secondo, nulla è mai certo fino all’ultimo secondo. Ondate e contro ondate destabilizzano i territori regionali. A dirigenti e atleti non resta che fluttuare sul chi va là, specie quando ci sono da confermare trasferte o accoglienze nelle proprie strutture.

Organizzare dal cuore della Sardegna è ancora più complicato ma la professionalità raggiunta dal sodalizio norbellese è tale che si riesce a pianificare bene anche quando scattano delle improvvise emergenze.

Purtroppo, la salute viene sempre prima delle storie sportive da raccontare, certo è che le due gare in calendario da parte delle ammiraglie femminili e maschili giallo blu sono molto importanti.

Specie il derby casalingo in salsa rosa che vista la fame di punti delle due contendenti si tramuta in una lotta apertissima per evitare la sosta nella zona più tenebrosa della graduatoria.

In compenso c’è la A1 maschile che manifesta maggiore duttilità nell’approcciarsi con qualsiasi avversario. E il test emiliano sarà molto utile per capire se i guilcerini meritano di stazionare sulle parti medio alte di un campionato strabiliante per quello che finora è riuscito ad offrire.

Il messaggio di Simone Carrucciu è rivolto soprattutto alle ragazze: “Spero che questa breve sosta dall’ultima gara – afferma - sia stata utile anche nel ricaricare le atlete sotto l’aspetto psicologico. La Società è al loro fianco per raggiungere l’obiettivo tutti insieme. E poi do una pacca di incoraggiamento anche ai maschietti, affinché continuino a sorprenderci. Forza e coraggio”.

La gara femminile sarà trasmessa in diretta streaming nel sito ufficiale della società: www.tennistavolonorbello.it. Quella maschile sarà diffusa in live streaming dalla FITeT attraverso il proprio canale youtube.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Quarta giornata Sabato 20 febbraio 2021 Ore 19:30

Sede di Gioco Palasport Bigi – via Guasco – Reggio Nell’Emilia (RE)

TT. Reggio Emilia Ferval A.S.D. Tennistavolo Norbello





IN PALIO SCREMATURA DEL CENTRO CLASSIFICA E TERZA PIAZZA

Formazione al gran completo per una sfida accattivante che vede due delle quattro compagini occupare il centro classifica a pari punti. Agli ordini dell’allenatore giocatore Catalin Negrila non faranno mancare il loro apporto l’ucraino 100% Yaroslav Zhmudenko, il cubano Moises Campos (80%) e il campano Pasquale Vellucci.

Niente male l’assetto dei padroni di casa che giocano parecchie delle loro carte sul russo Grigory Vlasov e sul francese Romain Lorentz (75%). Damiano Seretti (66,7%) e Mattia Crotti (50%) rappresentano la forza italiana. I punti in cascina vanno ricondotti ai successi ottenuti con il Cus Torino e Milano. Hanno perduto invece contro il forte Top Spin Messina.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Quarta giornata di andata Sabato 20 febbraio 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale– via Azuni– Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari





UNA VITTORIA PER RITROVARE IL SORRISO

Inutile girarci intorno. Se non si vince neppure in questa circostanza si aprirà ufficialmente lo stato di crisi per una formazione che farebbe invidia a qualsiasi collettivo e che invece si ritrova all’ultimo posto in graduatoria. Per il derby di Sardegna ci saranno Katerina Toliou, la neoarrivata nippo brasiliana Karoline Aiko Kumahara, e Krisztina Nagy, seguite in panca da Eliseo Litterio. Assente per infortunio Chiara Colantoni.

Le avversarie hanno sbloccato la classifica andando a pareggiare addirittura contro la forte Polisportiva Bagnolese. Il loro trio titolare è composto dalla coppia romena Tania Maria Plaian (100%), Andrea Teodora Claapa (25%)e la ex Wei Jean.