Tennistavolo Norbello: A1 F e A2 M pronte per le gare in contemporanea

NORBELLO, 31 GENNAIO 2020 - Strade che si intersecano, vite pongistiche confluenti nel cuore della Sardegna. Gli appuntamenti agonistici di via Azuni sono anche questi: grovigli umorali che alimentano appassionanti duelli, forieri di felicità o malinconie, fortunatamente temporanei. Tutto si plasma di lì a poco: le componenti che movimentano quel fantastico evento pluriforme si mescolano in una centrifuga di amicizia e solidarietà. Arbitri, tifose, giocatrici, dirigenti, atleti, insieme in un brioso gozzovigliare che lascia sempre il segno. Mix emotivi collaudati in quel di Norbello, resi ancor più partecipativi da quando è stata concepita la partita doppia: metodo aggregante ben congegnato che dà la possibilità di gustarsi due gare d’alto livello contemporaneamente.

Non è semplice architettare tutto questo ma quando la passione per la disciplina è smisurata il dirigente tipo con la casacca giallo blu è visibilmente affabile nel porgere un piatto prelibato agli ospiti del momento.

E’ sempre utile sottolineare che le sfide di A1 femminile e di A1 maschile si possono guardare gratuitamente: basta solo avere il coraggio di superare le timidezze e dirigersi nella palestra comunale, ammirare in religioso silenzio ed eventualmente applaudire fragorosamente per dare motivazioni in più alle proprie beniamine o agli impavidi maschietti.

Ma sabato c’è qualcosina di più: arriva il Castel Goffredo femminile, tanta roba in termini di tecnica grazie alla presenza della difesa cinese Li Xiang, delizia per palati fini vista la complessità dei suoi movimenti.

“Noi siamo qui – rimarca il presidente norbellese Simone Carrucciu – pronti ad offrire la nostra cordialità nella speranza di trovare un tifoso in più. Non è semplice ma nel tempo la cerchia si è allargata grazie all’impegno di tutti i nostri tesserati, nessuno escluso. Ringrazio tutti e vi aspetto per una nuova puntata della partita doppia”.

Campionato Serie A1 femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato primo febbraio 2020 Ore 18 :30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni - Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Tennistavolo Castel Goffredo





CAMILLA SOSTITUITA DA GAIA, MA C’E’ IL RITORNO DI CHIARA

Team lombardo imbattuto con un solo pareggio in mezzo a sole vittorie. E soprattutto c’è Lei, la incommensurabile Li Xiang che rarissimamente ha vissuto l’onta della sconfitta. Il tecnico Alfonso Laghezza la supporterà con altre temibili partner: può spaziare tra Tan Wenling (77,8%), la figlia Gaia Monfardini (62,5%) e la slovacca Tatiana Kukulkova (57,10%).

In casa Norbello c’è una bella notizia: Chiara Colantoni (66,7%) si è ripresa dall’infortunio e potrà mostrare tutto il suo valore, affiancata dalla sempre più agguerrita Giulia Cavalli (54,5%). Manca la franco – argentina Camilla Argüelles (54,5%), impegnata nel massimo campionato transalpino, ma al suo posto scalpita l’adolescente vastese Gaia Smargiassi. Le tenteranno tutte per conservare la terza posizione di una classifica che dalla terza alla sesta posizione è molto corta.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone B

Terza giornata di andata Sabato primo febbraio 2020 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni - Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Alfieri di Romagna 1





CONVOCATO ANCHE FRANCESCO CALISTO

Il trucco sta nel non prendere mai sottogamba nessuna avversaria, anche quando queste risiedono nelle parti basse della classifica. E il previdente tecnico della capolista guilcerina, Eliseo Litterio, ha pensato bene di convocare per l’occasione anche l’ottimo Francesco Calisto che finora non ha mai deluso le aspettative. E poi, ovviamente, ci sarà il terzetto titolare capeggiato da Juan Lamadrid (100%), capitan Daniel Catalin Negrila (69,2%) e Lorenzo Ragni (53,3%).

Il club romagnolo, terzultimo con due vittorie e altrettanti pareggi all’attivo schiera il moldavo Vladimir Sorbalo (56%), presente al recente trofeo Internazionale Città di Norbello, Matteo Monaco (50%), Petrica Nita (28,6%), Alessandro Ruscelli (14,3%).

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Seconda giornata di ritorno Sabato primo febbraio 2020 Ore 16:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni - Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari





AJO’, TOGLIAMO LO ZERO

Quale occasione migliore per muovere finalmente la classifica? A Norbello arriva il Tennistavolo Sassari, primo della classe. Un testacoda che potrebbe far venire l’acquolina in bocca ai cultori del pongismo made in Sardinia. Basta arrivare due orette prima in via Azuni per godersi una non stop pongistica sfavillante.

Campionato Serie C femminile – Girone unico a concentramenti

Sesta e settima giornata Domenica 2 febbraio 2020 Ore 11 - 13

Sede di Gioco Palestra Scolastica – Corso Cossiga - Sassari (OR)

A.S.D. Tennistavolo Sassari A A.S.D. Tennistavolo Norbello



A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muraverese tennistavolo





RUSH FINALE VERSO IL PRIMATO

Ancora un piccolo sforzo e le norbellocce potranno staccare il pass per i play off nazionali. Il trio composto da Martina Mura, Eleonora Trudu e Gemmy Mura, a punteggio pieno, si è preparato con cura in vista del delicato doppio appuntamento che chiude la fase regionale. La parola d’ordine è una sola: vincere!