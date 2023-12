Tennistavolo Norbello: A1 maschile a Prato

NORBELLO, 6 OTTOBRE 2023 - È già passato un anno dalla scomparsa di Antonello Ledda, l’indimenticato pongista macomerese che ebbe un malore proprio nel momento in cui vestiva la maglia del Tennistavolo Norbello durante l’esordio stagionale nel campionato di D1 a Sassari. I suoi cari compagni continuarono la stagione con immensa tristezza e giornata dopo giornata, mantenendo intatto il suo ricordo, pervennero al successo e alla conseguente promozione in C2 a lui dedicata. Gli stessi, esordiranno sul campo della Marcozzi Cagliari questo sabato: ed è scontato che Antonello continuerà ad occupare ampio spazio nei loro cuori anche in versione matricole.

In campo, ma a Prato, scendono in campo i Norbelloni di A1, particolarmente motivati dopo il pari imposto ai vice campioni d'Italia del Top Spin nel corso della prima partita doppia 2023-2024. Fare punti anche in Toscana darebbe un ulteriore slancio alla squadra.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di andata Domenica 8 ottobre 2023 Ore 10:15

Sede di Gioco Palestra Le Badie -Via Righi – Prato (PO)

A.S.D. Il Circolo Prato Tennistavolo Norbello 0 0

LA SOLIDITA’DEL COLLETTIVO PERMETTE DI OSARE

Formazione che ingrana non si tocca, anche se i tifosi vorrebbero capire di che pasta è fatto il nuovo arrivo spagnolo Moises Alvarez Garcia, tra non molto su questi orizzonti. Pertanto in Toscana si ricompone il trio della scorsa settimana con l’argentino Gaston Alto, il portoghese Diogo Carvalho e il siciliano Marco Antonio Cappuccio, supportati in panchina dal tecnico-giocatore Sergei Mokropolov.

La neo promossa padrona di casa si propone con il confermato russo Taras Merzlikin, affiancato dal suo connazionale Sadi Ismailov che a Messina fu uno dei protagonisti dello scudetto. Come italiano ci sarà il perugino Alessandro Baciocchi (n. 16 d’Italia). Completa il roster lo spagnolo Carlos Caballero, già a Prato due anni fa.

“Credo che si tratti di una delle gare maggiormente importanti che andiamo ad affrontare – dice Sergei Mokropolov – e tutto dipenderà dalle individualità a disposizione del club avversario. Potrebbe essere a nostro vantaggio l’aver già giocato alla prima giornata, mentre loro devono ancora esordire in questa serie. Al di là dello stato di forma degli avversari possiamo contare su un trio perfetto che potrebbe vincere e così andare più sicuro dei propri mezzi a Carrara, il sabato successivo, in casa dei Campioni d’Italia”.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Prima giornata di andata Sabato 07 ottobre 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo-via Crespellani-Cagliari (CA)

Marcozzi Tennistavolo Norbello 0 0

AVVENTURA AL PALATENNISTAVOLO

Si ricompone la formazione dalle pari opportunità con le dame Eleonora Trudu e Martina Mura che condividono questo ritorno nella massima serie regionale con i veterani Maurizio Muzzu, Peppe Mele e il sempre più intraprendente Roberto Bosu. La Marcozzi, ripescata dalla D1, è tutta da decifrare e conoscere, come del resto tutte le altre sei squadre che compongono il girone.