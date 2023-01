Tennistavolo Norbello: appuntamento con la Coppa Italia

NORBELLO, 27 GENNAIO 2023 - Le opportunità di ben figurare ci sono, guadagnate col sudore sulla fronte da parte di chi con fierezza veste gli indumenti ufficiali della casata guilcerina. Grazie allo strepitoso terzo posto ipotecato al giro di boa del massimo campionato nazionale, i norbelloni si ritrovano nel gotha del pongismo italico per frenare la brama degli affermati campioni tesa all’accaparramento della Coppa Italia, molto ambita. Ragion per cui sembra opportuno rispolverare il vecchio detto che si ispira alla rotondità della pallina, in quanto non ci si sente perduti in partenza. L’ultima apparizione in questa competizione risale alla stagione 2019 -20 quando l’allora capolista della A2 maschile strappò il pass per una competizione suddivisa in due gironi da quattro squadre. Il campo è stato dimezzato e la semifinale secca prevede una sfida proibitiva ma allo stesso tempo accattivante, in pratica un’anteprima dei play off (salvo cataclismi). La dirigenza siede sul divano della sede di via Mele e si gusta l’evento in diretta streaming, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Coppa Italia Maschile 2023

Semifinale Sabato 28 gennaio 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo “Elia Mazzi” - via Puccini – Castel Goffredo (MN)

Top Spin Messina A.S.D. Tennistavolo Norbello

C’E’ GASTON, ASSAI GALANTE E MOLTO CAMPION

Praticamente giallo blu e scudettati in carica avranno diversi incontri ravvicinati da qui alla fine della stagione. Oltre ai quasi preventivabili play off scudetto, c’è anche la gara di ritorno da disputarsi in via Azuni il prossimo 10 marzo 2023. L’unica sfida disputata in questa stagione risale al 9 novembre con la netta supremazia siciliana.

Il trio del sodalizio sardo che varcherà il tempio del pongismo mantovano è formato dal tecnico-giocatore Sergei Mokropolov, dal campione argentino Gaston Alto e dal sempre più sorprendente Marco Antonio Cappuccio.

La formazione dello Stretto, reduce dall’esperienza nei quarti in Europe Cup dove è stata estromessa dai francesi dell’Hennebont, può contare su una rosa ampia e prestigiosa. A partire dal n. 1 d’Italia Matteo Mutti, il n. 3 Marco Rech, il n. 4 Leonardo Mutti, E poi ci sono gli stranieri Joao Pedro Monteiro (Portogallo), Viktor Dyjas e Robert Floras (Polonia).

Il regolamento prevede il doppio come gara iniziale e quattro singolari (con un massimo di cinque set di cui quest’ultimo al limite dei 6 punti). La squadra che per prima giunge a quota tre va in finale da disputare domenica a partire dalle 13. Alla stessa ora via anche alla finalina del terzo posto.

Le altre due semifinaliste sono Apuania Carrara e Cervino Genova che ha aderito dopo le rinunce di Marcozzi e Sant’Espedito Napoli.

Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

Nella foto di Stefania Serra Gaston Alto