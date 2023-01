Tennistavolo Norbello: attenzione alle due trasferte

NORBELLO, 20 GENNAIO 2023 - Tutto può succedere e resettare è meglio. Se si riuscisse a far finta di niente, esprimendosi senza fare troppe congetture, sarebbe l’approccio migliore, perché anche in questo caso le classifiche precarie delle prossime avversarie nelle A1 devono far ipotizzare che pongiste e pongisti daranno l’anima sul tavolo.

Quindi il momentaneo secondo posto delle norbellissime e il terzo dei maschietti giallo blu non deve illudere e l’approccio a Muravera e a Genova dovrà essere umile e tutt’altro che scontato. Certo è che se anche da queste due trasferte scaturissero risultati utili si assesterebbe un bel colpo alle classifiche. Ma sarà solo il campo a sancirlo e non i chiacchiericci.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Venerdì 20 gennaio 2023 Ore 20:30

Sede di Gioco Pala TT- via Odero - Genova

TT Genova Cervino A.S.D. Tennistavolo Norbello

ATTENZIONE A SADI

I norbelloni vantano cinque punti in più rispetto al sodalizio ligure che occupa il penultimo posto della graduatoria. All’andata terminò 4-1 e fautore del successo fu lo stesso terzetto che ha diviso la posta in palio con il S.Espedito: il tecnico Sergei Mokropolov, Javier Benito Rodriguez e Marco Antonio Cappuccio. Il match appare molto delicato e niente di strano che in questa circostanza verranno “scomodati” anche il lusitano Diogo Carvalho e l’argentino Gaston Alto, soprattutto se dall’altra parte della barricata giocherà il 100% russo Ismailov Sadi. Ma hanno il loro perché anche gli italiani Tommaso Maria Giovannetti (50%) e soprattutto Enrico Puppo e Matteo Gualdi che sono alla attentissima ricerca del primo acuto stagionale. Il parco giocatori genovese viene completato dal turco Tugay Ylmaz (25%).

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 21 gennaio 2023 Ore 19:00

Sede di Gioco Palestra Comunale G. Cuccu – viale Rinascita - Muravera

AD Muravera TT A.S.D. Tennistavolo Norbello

DERBY DI RITORNO

Nel ruolo insolito di vicecapolista la società guilcerina si appresta ad affrontare il terzo derby del campionato. Le statistiche dicono che finora affrontare compagini sarde le ha portato bene, ma non è una garanzia. La trasferta nel Sarrabus vedrà come protagoniste la polacca Magdalena Sylvia Sikorska, Alina Georgiana Zaharia e Veronica Mosconi. Il Muravera TT, un punto all’attivo, annovera nella rosa le seguenti giocatrici: Valentina Roncallo (50%), la russa Olga Vorobeva (25), Miriam Carnovale (14.3%), l’olandese Men Shuohan (12,5%), Nicoletta Criscione e la belga Lisa Lung che non hanno mai conquistato punti.

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 21 gennaio 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport – Corso Vittorio Emanuele - Nulvi

A.S.D. TT Santa Tecla Nulvi A A.S.D. Tennistavolo Norbello

TAPPA IN ANGLONA

I super leader della classifica non dovrebbero farsi prendere alla sprovvista da un team che lotta per la salvezza. Ma quanto scritto sopra vale anche per i vari Maurizio Muzzu, Eleonora Trudu, Roberto Bosu, Martina Mura.

Foto Stefania Serra