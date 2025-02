Tennistavolo Norbello: buonissimi esiti dai fronti di A2 femminile

Il risveglio del lunedì da parte delle Norbelline è molto più rilassato quando sono reduci da prestazioni ottimali. Nella penultima tornata della A2 femminile sia la formazione Blu, sia la Gialla realizzano complessivamente sette punti sugli otto disponibili.

Le nordiste, impegnate a Cormano, si superano ottenendo un en plein che vale anche la conquista della prima posizione grazie al big match vittorioso con l’altra leader Verzuolo.

Sebbene abbiano giocato nelle Marche, anche le sudiste impressionano: costringono al primo pari stagionale lo spaccasassi Eureka, ritrovando la paraguaiana Lucero Ovelar come trascinatrice e poi regolano come da pronostico le colleghe padrone di casa del Clementina.

Sarà un caso che a Jesi ci fosse il presidente Simone Carrucciu a dare manforte a Marialucia, Larisa e Lucero? Lui fa finta di niente ma è ovvio che la felicità tracima dai suoi occhi: “E’ stato splendido trascorrere una domenica così ricca di risultati eclatanti – dice – e mentre qui gioivo per le gialle che forse riescono ad evitare i play out, in contemporanea Sergei Mokropolov mi aggiornava da Cormano dove Gohar, Veronica e Sofia portavano a buon termine le insidiose gare. Ora attendiamo il 30 marzo proprio a Norbello quando ospiteremo l’ultimo concentramento del girone D e avremo il primo verdetto in questo campionato, bello, ma anche ricco di insidie. Complimenti a tutte le nostre sei atlete e coach, grazie per quello che stanno regalando ai nostri tifosi”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quarto concentramento Domenica 16 febbraio 2025 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo Silver Lining - Via Turati, 2 Cormano (MI)

Gs G Regaldi Novara Tennistavolo Norbello “Blu” 2 4 Tennistavolo Norbello “Blu” A4 Verzuolo 4 2

SOFIA ASSO PIGLIATUTTO

La gara contro le novaresi sarà ricordata perché Veronica Mosconi dopo aver recuperato due set di svantaggio, si deve arrendere alla russa Ananeva: si tratta della sua prima sconfitta in questo campionato. In giornata davvero sì Sofia Ivanova che asfalta chiunque le capiti a tiro. Magica Gohar Atoyan: suo il punto vittoria nell’ultimo capitolo della sfida.

L’italo armena è meno fortunata nella sfida successiva con la capolista Verzuolo dove perde al quinto set con Irrera e al quarto con Sereno Regis. Ma Sofia e Veronica la vendicano con quattro prestazioni da incorniciare; la russa riesce nell’impresa di recuperare dallo 0-2 su Frisone, mentre la novarese ritrova l’ordinaria impeccabilità.

“Sapevo benissimo di dover affrontare avversarie molto brave – risalta Sofia Ivanova – e infatti mi sono preparata al meglio per gli ultimi due concentramenti nei quali volevo dare il massimo. E assieme alle mie compagne proveremo a terminare la stagione con altre buone partite e vittorie. Tra l’altro hanno giocato molto bene, Veronica mostra sempre un buon livello e dà un importante input alla squadra che noi cerchiamo di tenere intatto; Gohar è stata bravissima, ha dato il punto decisivo nella gara contro Novara; peccato per la partita contro Verzuolo, era molto vicina alla vittoria, ma come si dice, a volte vinciamo a volte impariamo. Il nostro allenatore Sergei Mokropolov, come al solito, ci ha aiutato tantissimo, dopo le partite ha detto “bene ma non benissimo”. In fondo ha ragione, abbiamo portato a casa quattro punti ma potevamo fare meglio”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quarto concentramento Domenica 16 febbraio 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco PALESTRA CARBONARI - Via Tessitori, 12 - JESI (AN)

AS TT Eureka Roma Tennistavolo Norbello “Giallo” 3 3 Tennistavolo Norbello “Giallo” Clementina Jesi 4 2

IL TRIO È DI NUOVO TEMIBILE

Sotto la supervisione di Simone Carrucciu le canarine svoltano e si rimettono in carreggiata, staccando la zona play out. La capolista Eureka, priva della spagnola Munne’ Sans, per la terza volta stagionale deve accontentarsi del fifty-fifty. Lucero Ovelar gioca ai suoi livelli e termina la disputa con una doppietta. Brava Marialucia Di Meo a sbloccare il risultato che dà fiducia al collettivo.

Non semplice neppure il confronto con le autoctone clementine, ultime della classe, dove si erge a protagonista Larisa Lavrukhina che chiude al 100%.

“La verità è che sono contenta dei miei risultati – interviene la sudamericana Lucero Ovelar – perché nel concentramento precedente avevo deluso le aspettative di tutti e questo fece perdere molta fiducia nel mio gioco. Ora sono riuscita a vincere 3 partite su 4 e questo mi dà la carica per il prossimo ritiro che sarà a casa (Norbello). Penso che avere Simone con noi questa volta ci abbia dato maggiore forza. Contro l'Eureka era molto importante la formazione e Marialucia è stata molto coraggiosa a impostarla in quel modo. Lei e Larisa hanno giocato bene, spero che continueremo così anche nelle ultime due partite del campionato”.

Nella foto: Selfie dell'allenatore Sergei Mokropolov con Gohar, Sofia, Veronica