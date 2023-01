Tennistavolo Norbello: che bronzo in Coppa Italia maschile!

NORBELLO, 30 GENNAIO 2023 - Un podio per la ammiraglia maschile. Non si era mai visto nell’ancora giovane e snello volume dei ricordi dalla copertina giallo blu. Il terzo posto nella Coppa Italia 2023 sarà ricordato, perché è traguardo non semplice da ripetere, frutto di una strategia modellata con cura nella stagione delle trattative e che dovrebbe portare nuovi frutti, considerato che c’è anche un terzo posto da gestire in A1 e l’eventuale approdo, per la prima volta dalla sua esistenza, ai play off scudetto.

Il presidente Simone Carrucciu è in vena di trastulli assieme al prodigioso terzetto che dopo essersi arreso agli stellari campioni d’Italia messinesi, ha combattuto con il coltello tra i denti per strappare il podio ad un molto agguerrito Genova Cervino. “Si fa sempre il possibile per partecipare con anima e cuore a questi eventi che caratterizzano il movimento nazionale – afferma Carrucciu – e alla dirigenza norbellese entusiasma che i nostri campioncini abbiano dato il meglio per agguantare un piazzamento di prestigio fra le grandi espressioni pongistiche in circolazione. Un terzo posto che ci onora, e dà la giusta carica di adrenalina per il prosieguo del campionato. Ringrazio Gaston, Marco Antonio e il tecnico giocatore Sergei per questo bel regalo e tutti i tifosi che ci hanno manifestato il loro affetto”.

Nel fine settimana l’equipe organizzativa della società di via Mele sarà mobilitata per l’allestimento di un torneo regionale Open che si spera possa richiamare tanti appassionati.

E poi, venerdì 10 febbraio, altro capitolo importante con la coppa europea TT Intercup che sta giungendo alle fasi conclusive: ospiti dei norbelloni saranno i colleghi austriaci che militano nel TTC nel Raiffeisen Kuchl.

Coppa Italia Maschile 2023

Semifinale Sabato 28 gennaio 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo “Elia Mazzi” - via Puccini – Castel Goffredo (MN)

Top Spin Messina A.S.D. Tennistavolo Norbello 3 0

Finale 3° e 4° posto Domenica 29 gennaio 2023 Ore 13:00

Sede di Gioco Palatennistavolo “Elia Mazzi” - via Puccini – Castel Goffredo (MN)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Genova Cervino 3 2

RISPETTATI I PRONOSTICI

Venerdì si comincia con un doppio pazzerello che per poco non gioca un brutto tiro alla premiata ditta Top Spin Messina composta dal divino Joao Pedro Monteiro (otto anni fa n. 29 al mondo) e dal n. 1 d’Italia Matteo Mutti. I giallo blu Marco Antonio Cappuccio e il campione argentino Gaston Alto si oppongono senza alcun timore reverenziale, riuscendo a strappare un parziale e a soccombere per due volte con divari minimi.

Nei due successivi singolari Sergei Mokropolov impegna come sa fare lui Leonardo Mutti: il lombardo però fa valere la sua maggiore preparazione e si impone in tre set. Il capitolo viene archiviato con il match tra n. 1 ma Monteiro è troppo superiore anche per Alto che subisce la sua seconda sconfitta da quando milita in Italia.

L’indomani ci si deve rimboccare le maniche perché il Genova, reduce dalla sconfitta con l’Apuania Carrara (che vincerà la competizione) vorrebbe lasciare il segno e vendicare le due capitolazioni subite in campionato. E infatti la contesa si chiude dopo la quinta sfida. Il team ligure si aggiudica il doppio: Enrico Puppo e Tommaso Giovannetti hanno maggior feeling rispetto a Mokropolov e Cappuccio. Gaston passeggia con Matteo Gualdi ma Cappuccio non è fortunato quando per un soffio rischia di andare sul 2-0; Giovannetti respira e prende il largo. A questo punto la situazione si fa complicata ma gli atleti di matrice norbellese rimettono tutto a posto rispettando il pronostico: Alto supera agevolmente Puppo e Sergei si ricorda di essere stato un campione non concedendo troppo a Gualdi: la medaglia di bronzo è sua e del collettivo che allena.

UN CAFFE’ CON SERGEI

Contempla la sua medaglia soddisfatto, la prima esperienza come allenatore a Norbello sta fruttando. Il tecnico giocatore Sergei Mokropolov analizza l’esperienza di Castel Goffredo e pensa anche ai prossimi step.

Soddisfatto?

Siamo contenti per il successo sul Genova, un po’ meno per la gara di sabato. Tutto sommato siamo contenti di aver portato il bronzo a casa.

Beh, il Top Spin era la favorita

In realtà ci sta bene lo 0-3, ma con il doppio vinto poteva essere un’altra partita; contro Marco e Gaston il risultato non era scontato, direi che sia stata l’unica nostra chance in questa semifinale. Sull’1-0 per loro Leonardo Mutti ha giocato molto sciolto la sua partita, invece Monteiro sul 2-0 ha fatto un match eccezionale contro Gaston, non sbagliando quasi nulla.

Poi vi siete riscattati

Credo che domenica abbiamo di nuovo fatto vedere il valore di tutti i giocatori a disposizione del Tennistavolo Norbello quest’anno. Peccato per Marco, ha avuto abbastanza sfortuna nel secondo set contro Giovanetti, dal 2-0 per lui saremmo riusciti a vincere più facile.

Cosa hai imparato da questa Coppa Italia?

Sicuramente c’è da ragionare per le partite future contro il Top Spin Messina (sia nella regular season, sia negli eventuali playoff). Non ci ha dato tante chance a Castel Goffredo.