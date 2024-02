Tennistavolo Norbello: comincia malissimo il girone di ritorno in A1 F

NORBELLO, 11 GENNAIO 2024 - Non si sta profilando come stagione indimenticabile quella delle Norbellissime. Raramente sono state allestite formazioni all’altezza delle avversarie a causa di imprevisti di ogni tipo. Anche nel derby di Cagliari erano assenti le due atlete russe più titolate Yana Noskova e Vlada Voronina. E neanche il ritorno della difesa polacca Aleksandra Falarz è servito per tentare la risalita di una classifica a cui la dirigenza guilcerina non era abituata in tanti anni di militanza nella massima serie femminile. “Le annate no vanno messe in preventivo – dichiara il presidente giallo blu Simone Carrucciu – con le tante squadre che abbiamo ci può stare che qualcuna ogni tanto zoppica, e per questo accettiamo i verdetti del campo senza però creare troppi allarmismi. Possiamo contare sulla disponibilità di un’ampia rosa che ci consente perlomeno di terminare la regular season senza ulteriori intoppi. Certo è che la mente è già proiettata per la prossima stagione, anche se sinceramente spererei in qualche risultato a sorpresa nelle restanti quattro gare. Ringrazio comunque le nostre atlete che ce la mettono tutta al cospetto di avversarie decisamente più toniche e quotate”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno Mercoledì 10 gennaio 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani, 11 - Cagliari

ASD Quattro Mori Tennistavolo Norbello 4 0

POCHISSIMO DA DIRE DAVANTI AD UN PUNTEGGIO INEQUIVOCABILE

Per le padrone di casa, detentrici della Europe Cup e ancora in corsa nella Champions League è quasi una formalità sbarazzarsi delle avversarie arrivate a Mulinu Becciu con l’ennesimo collettivo rimaneggiato. Dopo tanto tempo si rivede Aleksandra Falarz che condivide l’esperienza con l’italo argentina Valentina Parola Maite’ e con una Veronica Mosconi a mezzo servizio per via di un infortunio alla mano sinistra. La difesa polacca subisce due sconfitte, prima opposta alla cinese Wu Xinxin e poi alla implacabile romena Tania Plaian che le concede il terzo set. Nella gara d’apertura la stessa Plaian non dà spiragli a Valentina e tra italiane Arianna Barani non si fa intimorire neppure dal 7-0 iniziale inflittole da Veronica che poi cede il parziale ai vantaggi, calando ulteriormente alla distanza.

Nella foto: da sx Mosconi, Parola, Falarz, Carrucciu