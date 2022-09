Tennistavolo Norbello: doppio scontro in contemporanea a Castel Goffredo per le A1

NORBELLO, 8 OTTOBRE 2021 - Presentate le squadre, sistemati gli alloggi, adempiute le normative di protezione dal virus, formalizzati i biglietti dei voli. Le due compagini norbellesi impegnate nei massimi campionati nazionali possono finalmente pensare alla cosa più importante: giocare!

Una faticaccia immane quella dispiegata dai dirigenti giallo blu che hanno saltato pranzi e colazioni pur di comporre l’intricato puzzle che una società di alto livello deve completare a tutti costi per non rimanere indietro e di conseguenza, penalizzato.

In queste ore si è dato il via all’operazione amicizia che prevede l’amalgama tra atlete e atleti che rigorosamente in tenuta d’ordinanza si affacceranno nel rinomato PalaTennistavolo di Castel Goffredo. L’affiatamento fa la forza: il supervisore Eliseo Litterio, con il presidente Simone Carrucciu assicureranno la massima tranquillità possibile a tutti i protagonisti che con grande entusiasmo hanno mostrato un vistoso attaccamento alla causa norbellese.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Prima giornata di andata Domenica 10 ottobre 2021 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo - Via Puccini, 4 - Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo (Mantova) A.S.D. Tennistavolo Norbello

BERNADETTE SZOCS GIA’ INCANTA

Al di là di tutto una cosa è certa: si vedrà un tennistavolo ad alti livelli tale da procurare benefici al movimento italiano per attrarre nuovi seguaci. Partendo dal presupposto che il pronostico pende verso le padrone di casa, da ieri detentrici della Supercoppa Italiana femminile, le norbellissime studieranno metodologie di gioco per non rendere completamente in discesa la marcia delle castellane. I consigli del maestro Eliseo Litterio potranno risultare determinanti, sempre che siano ascoltati alla perfezione.

Il poker di giocatrici ospiti sarà composto dalla slovacca, ex di turno, Tatiana Kukulkova, e da Offiong Edem, la pongista nigeriana tutta da scoprire perché alla sua prima apparizione in Italia. Il lato italiano della formazione è costituito dal duo affiatatissimo Giulia Cavalli – Krisztina Nagy.

Le campionesse d’Italia in carica sciorineranno il colpo più sensazionale dell’estate: la romena Bernadette Szocs, attualmente n. 25 del mondo. Per il resto la formazione è identica all’anno scorso con la sino ispanica Maria Xiao (una sola sconfitta nel 2020 – 21) la n. 1 d’Italia Gaia Monfardini (due partite perse nel precedente campionato), Nicole Arlia (n. 2 d’Italia) e Tan Monfardini (n. 12).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Prima giornata di andata Domenica 3 ottobre 2021 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo - Via Puccini, 4 - Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo (Mantova) A.S.D. Tennistavolo Norbello

ESORDIO IN SORDINA

Una matricola di lusso da sfidare all’esordio del campionato che si preannuncia scoppiettante. Proverà a neutralizzare l’esuberanza locale un terzetto inedito composto da Javier Benito (Spagna), Sergej Mokropolov (Russia) e il riconfermato Pasquale Vellucci.

Gli avversari si sono parecchio rafforzati con l’innesto del brasiliano Thiago Monteiro n. 84 del mondo e gli arrivi di Alessandro Baciocchi (n. 15 d’Italia) e dell’ucraino Viktor Yefimov entrambi provenienti dal club Tennistavolo Vigevano. L’organico è completato dall’unica conferma: Luca Bressan (n. 9 d’Italia).

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Prima giornata di andata Domenica 10 ottobre 2021 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Scolastica – via Volta – Ghilarza (OR)

Tennistavolo Guilcier Ghilarza A.S.D. Tennistavolo Norbello

FORMAZIONE POPOLOSA

Sono in cinque e promettono sano divertimento, e sicuramente anche qualcun altro si aggiungerà al gruppo. Sarà compito dell’allenatrice Ana Brzan coordinare la gara. Vestiranno la maglia con l’asinello griffato Di Meo gli atleti paralimpici Mauro Mereu e Daniel Catalin Maris, Antonello Ledda, le ragazze Eleonora Trudu e Martina Mura. Formazione multietnica che non vuole promettere nulla ai tifosi: “Parleranno i fatti” rispondono in coro.