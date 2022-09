Tennistavolo Norbello: il periodo magico di Simone Carrucciu e i nuovi impegni paralimpici

NORBELLO, 9 APRILE 2021 - La società guilcerina può continuare ad andare fierissima del suo presidente. Sono di pochi giorni fa le notizie di due nuove importanti investiture che riguardano Simone Carrucciu. Nell’ambito del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Sardegna, in cui era stato eletto come membro della giunta, la presidente Cristina Sanna l’ha nominato, con il consenso unanime del gruppo dirigente, vicepresidente vicario, ruolo già ricoperto in passato.

Su un altro fronte sportivo strategico, quello del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Sardegna riceve l’incarico di delegato provinciale CONI di Oristano.

Inorgoglito e fiero della stima che si ripone in lui, il presidente norbellese sa che non sarà semplice gestire tante responsabilità, cui si aggiunge quella pluriennale di presidente regionale della FITET Sardegna.

“Conoscendomi, non amo tanto fare la “comparsa” – sottolinea Simone Carrucciu – specie quando, come in questi casi, le designazioni si manifestano particolarmente impegnative. Sono pronto a rimboccarmi le maniche in ruoli comunque molto stimolanti per la crescita personale in quanto forieri di nuove esperienze nel bellissimo mondo sportivo. I primi ringraziamenti vanno alla presidente del CIP Sardegna Cristina Sanna e al presidente del CONI Sardegna Bruno Perra per la fiducia. E poi se sono arrivato fin qui lo devo alle mie grandi famiglie, quella di sangue e l’altra dagli spiccati colori giallo blu. Sto ricevendo piacevoli felicitazioni da parte di chi ha avuto a che fare con me e questo dà la giusta spinta nel perseverare in quella che è una grande passione. Da un lato però questa stima sprona a concentrarmi sempre di più nella ricerca di nuovi indirizzi atti a dare maggiore propulsione al rinvigorimento di sport olimpici e paralimpici, specie adesso che stiamo facendo i salti mortali per tenere a bada l’impeto del Covid. Ringrazio tutti per l’affetto e spero al più presto di incontrarvi dal vivo, come ai vecchi tempi. W lo sport”.

PARALIMPICI DI NUOVO IN PUGLIA CON ALLEGRIA

A due settimane dall’esordio assoluto, le formazioni paralimpiche sono nuovamente in partenza verso la Puglia per il secondo dei tre concentramenti che caratterizzano la stagione 2020/2021.

Come l’altra volta, alla famiglia del Tennistavolo Norbello in senso stretto si aggiungono anche i pongisti della società amica Tennistavolo Quartu Luca Bulla e Giancarlo Cossu. Assieme formeranno il pittoresco gruppone di atleti affiatati, pronti a verificare sul campo se dall’ultima uscita si sono registrati miglioramenti.

Di sicuro annoteranno tutto sul taccuino i tecnici al seguito Eliseo Litterio e Ana Brzan che dopo le gare d’esordio avevano speso parole incoraggianti nei confronti degli agguerriti tesserati paralimpici.

L’attività agonistica dei giallo blu si concentrerà esclusivamente nella giornata di sabato: un tour de force che si spera possa comunque rendere felici i convocati. “Con la rinnovata presenza di Ana ed Eliseo i nostri atleti sono in buone mani – afferma Simone Carrucciu - e questa è una garanzia per l’ottenimento di ulteriori evoluzioni. Li ringrazio, ma saluto con immutato vigore i nostri pongisti che onoreranno fino in fondo la maglia che vestono. Buon tennistavolo ragazzi”!

Campionato Paralimpico Serie A2 Maschile – Gruppo 1-5

Quarta giornata di andata Sabato 10 aprile 2021 h. 15

Sede di Gioco Palasport “Pugliese” – via Sanzio – Casamassima (BA)

A.S.D. Il Circolo Etneo A.S.D. Tennistavolo Norbello





LA PROVA DEL NOVE

Sarà una bella sfida perché i siciliani occupano la piazza d’onore della classifica generale con un solo punto di differenza nei confronti degli inseguitori guilcerini. Per il lanuseino Giammarco Mereu e il romeno Daniel Catalin Maris sarà un valido test per capire dove possono arrivare.

Campionato Paralimpico Serie A2 Maschile – Gruppo 6-10

Quarta, Quinta, Sesta giornata di andata Sabato 10 aprile 2021 h. 15 – 16.30 - 18

Sede di Gioco Palasport “Pugliese” – via Sanzio – Casamassima (BA)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Ennio Cristofaro - Dell'Aera C&R



Asd Il Circolo Etneo A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. Tennistavolo Norbello Asd Polisportiva Colognola ai Colli

DIVERTITEVI ANDANDO AVANTI

Tre gare da gestire in poche ore. Mauro Mereu e Francesco Sanna, però, vogliono muovere ancora una classifica che li vede al penultimo posto, assieme ad altre due compagini. Importanti saranno i consigli dalla panchina.