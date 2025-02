Tennistavolo Norbello: in A1 contese tutte sarde

Un tempo era un rito consolidato, oggi si deve cogliere al balzo la rara opportunità e godersela fino in fondo.

La partita doppia di sabato 22 febbraio 2025 è tutta in salsa sarda ma con aspetti reconditi che la fanno diventare fondamentale per coloro che dovranno affrontarla.

Le Norbellissime tornano ad abbracciare il proprio pubblico in un test che solo gli sprovveduti possono definire semplice.

Il testacoda con il Tennistavolo Sassari sa di macroscopica insidia se si scende in campo senza piegare bene le gambe e puntare dritto negli occhi l’avversaria di turno.

E infatti il tecnico Olga Dzelinska sta mettendo sull’attenti le attuali reginette del campionato affinché la permanenza in vetta si prolunghi di almeno un’altra giornata, prima di prendere di petto le due ultime insidie Quattro Mori (5 marzo) e Sudtirol (7 marzo) che precedono i già conquistati playoff scudetto.

In contemporanea, sul fronte maschile, giunge in via Azuni la vicecapolista Marcozzi, in cerca di conferme e col vento in poppa.

I Norbelloni, tra sabato e lunedì, devono tentare il tutto per tutto per sperare ancora nella salvezza: ci si affida anche al sostegno del pubblico amico che come sempre può varcare la soglia della palestra liberamente, senza sborsare un centesimo.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 22 febbraio 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari

PRIMA PIAZZA DA CONSERVARE A TUTTI I COSTI

La matricola turritana non ha avuto ancora modo di gioire almeno per un pareggio.

L’amarezza accumulata giornata dopo giornata potrebbe farle giocare la sfida della vita, spronata dal fatto che oltre ad essere un derby, si cimenta con la prima della classe.

I componenti della rosa non sono carneadi: la portoghese Tatiana Vladimirovna Garnova ha accumulato appena il 25% di rendimento.

Peggio di lei hanno fatto la nigeriana Fatimo Bello (9,1%), l’italo russa Elena Rozanova e la romena Teodora Simon.

Il pubblico di casa non vede l’ora di osannare l’incredibile Tan Wenling (76,9%), la attenta discepola slovena Ana Tofant (44,4%) e l’esperta Magdalena Sikorska (37,5%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 22 febbraio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello ASD Marcozzi

IMPREVEDIBILE DERBY

Gli appassionati ricorderanno l’interminabile incontro di andata dove il team cagliaritano prevalse 4-2 con quattro gare su sei terminate al quinto set.

Il trio giallo blu sarà guidato dall’argentino Gaston Alto accompagnato dall’italo-argentino Nicolas Galvano e dal combattente Marco Antonio Cappuccio.

La Marcozzi ha perduto una sola gara fin’ora, contro la Bagnolese, mentre i padroni di casa sono riusciti ad imporsi solo sul Circolo Prato con cui condivide l’ultima piazza.

Tra gli ospiti potrebbero giocare l’ex Enio Mendes (portoghese, 75%), Federico Vallino Costassa (68,8%), Rossi (61,1%), Jeet Chandra (53,8%) e il russo Denis Ivonin (33,3%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Seconda giornata di ritorno Lunedì 24 febbraio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Virtus Servigliano (Fermo)

ULTIMO TRENO PER LA SALVEZZA?

Dopo l’impegno casalingo con la Bagnolese, la matricola marchigiana del piccolo fenomeno under 15 Danilo Faso vola in Sardegna per dar vita ad un’altra sfida salvezza.

Attualmente la Virtus ha in dote due punti in più che di sicuro amministrerà con la giusta disciplina tattica.

All’andata il fattore casalingo venne rispettato in pieno davanti ad un pubblico calorosissimo, ma anche in quella circostanza i Norbelloni avrebbero potuto fare molto di più.

Tra le individualità più pericolose del collettivo ospite si annoverano il francese Enzo Angles (100% con due sole gare all’attivo), l’ungherese Adam Szudi (69,2%), il giapponese Ryuusei Kawakami (60%), il bielorusso Aleksandr Khanin (37,5%).