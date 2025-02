Tennistavolo Norbello: in A1 donne sempre al comando, uomini ultimi solitari

Gioire per due cose contemporaneamente sembra quasi proibito da queste parti. È come se da qualche angolo dell’universo una imperscrutabile entità decretasse che la carota non può mai disfarsi del bastone. E in definitiva la serata in compagnia della A1 bisex ha sancito verdetti ovvi, magari con qualche sfumatura più colorita lato norbelloni, dove i tifosi stanno scoprendo giornata dopo giornata le potenzialità dell’italo argentino Nicolas Galvano che dopo infortuni e periodi di acclimatamento dimostra di potersela battere con profili più quotati. Ma respingere gli assalti della vicecapolista non è globalmente riuscito; rimane da dare il tutto per tutto nel recupero di lunedì.

Partitella di allenamento quella femminile con il club ospite che lascia a casa le sue forze migliori e dà spazio alla meglio gioventù abbozzando disegni futuri meno turbolenti di quelli attuali.

E intanto, a due giornate dal termine, le Norbellissime tengono salda l’eccelsa postazione.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 22 febbraio 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari 4 0

QUATTRO SALTI IN PALESTRA

Il club turritano decide di non usufruire dei servigi stranieri, anche perché costituirebbero gettoni di presenza inutili vista la posizione irrimediabilmente compromessa. Dev’essere che il tecnico delle giallo blu Olga Dzelinska ne avesse sentore perché concede un turno di riposo a sé stessa e all’astro Helena Matelova, lasciando campo libero ad Ana Tofant, bisognosa di scaldare periodicamente i muscoli assieme alle sue compagne altolocate. Si disputano in tutto tredici set, solo uno lo conquista l’ospite Lisa Bressan in apertura dell’ultimo match con Magdalena Sikorska che poi raddrizza la mira e rimette le cose al suo posto. In precedenza la campionessa polacca aveva aperto i giochi sgominando l’italo russa Elena Rozanova. Ha continuato sullo stesso sentiero la divina Tan Wenling sulla avversaria friulana e nella sfida tra le più giovinette, prevale l’esperienza di Tofant sull’adolescente sarda doc Laura Alba Pinna.

E la solare pongista slovena racconta quest’ultima esperienza vissuta davanti al proprio pubblico: “La squadra di Sassari è arrivata senza le loro due giocatrici più forti – dice Ana Tofant - ma era importante restare sempre concentrate e giocare punto dopo punto contro tutte le avversarie. E questo vale anche per il singolare che mi ha coinvolta. La vista sulla classifica del campionato mi mette buon umore e mi dà la fiducia per le prossime partite e credo che lo stesso valga anche per mie compagne di squadra”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 22 febbraio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello ASD Marcozzi 2 4

COLLETTIVO DI CASA VIVACE, MA NON BASTA

I campidanesi si affacciano nell’area sportiva comunale con il terzetto classico che tante soddisfazioni sta elargendo ai suoi tifosi. I Norbelloni, disperatamente ultimi dopo il colpo di coda del Prato che strappa un pari in quel di Sassari, neanche nominano più l’ipotetico angelo salvatore Yaroslaw Zhmudenko, il grande assente di questo campionato (ha partecipato a due sole sfide, con sterili risultati). Tanto vale pensare al futuro, magari valorizzando quel che di buono è passato in convento in questa magra stagione. Abbattere le resistenze dell’ex capolista appariva comunque arduo ma la sfida ha offerto spunti interessanti, specie dopo che Gaston Alto, in leggera ripresa rispetto ai disastri seminati nella prima parte della stagione è riuscito ad avere ragione di Federico Vallino Costassa. L’altro sardo doc presente nell’impianto norbellese, Carlo Rossi, non lascia margini di respiro all’attonito Marco Antonio Cappuccio. Per poco l’italo argentino Nicolas Galvano non riesce a far deragliare la locomotiva indiana Chandra Jeet. Vince il primo parziale e poi a parte il terzo, è sempre lì, a creare scompensi al favorito avversario che per prevalere deve superarsi. Gaston Alto perde il filo che lo porterebbe a giocarsi la bella con Carlo Rossi, più che mai baluardo della formazione marcozziana. Galvano ha bisogno di giocare, più si applica e maggiori sono le chance di vederlo protagonista. Infatti Vallino Costassa è costretto a sollevare per la seconda volta bandiera bianca perché il sudamericano è un fiume in piena. Cappuccio ha voglia di riscattarsi, ce la mette tutta per regalare un pareggio a chi lo acclama ma Jeet continua a fare l’indiano e procede nella sua strada, impervia ma nuovamente maestra nel condurlo alla vittoria dopo tre set tiratisssimi.

QUALCHE BATTUTA CON NICOLAS GALVANO

Che il ragazzo abbia cose interessanti da dire attraverso la racchetta si era capito anche quando giocava da infortunato. Poi a Carrara, dopo aver carburato un pochino, si è permesso di mettere i bastoni tra le ruote anche a Bobocica e per poco non riapriva un match ormai compromesso. Davanti ai suoi sostenitori giunge la sua prima vittoria in campionato e le aspettative accrescono, specie in previsione dello scontro salvezza di domani.

Nicolas, un parere sulla gara di ieri?

È stata molto equilibrata, abbiamo avuto molte occasioni per vincere altre partite e non è successo.

Quale sarà il vostro destino?

Nonostante tutto abbiamo la possibilità di salvarci, ma queste sono partite difficili e dobbiamo essere molto concentrati.

Fra poche ore arriva la Virtus Servigliano

La partita di lunedì sarà probabilmente complicata, ma abbiamo fiducia nella squadra e lotteremo fino alla fine.

Come ti trovi a Norbello?

Sono felice di giocare la mia prima stagione in Italia e sono molto grato al club norbellese.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Seconda giornata di ritorno Lunedì 24 febbraio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Virtus Servigliano (Fermo)

UNA SOLA PAROLA: SORPRENDERE!

Dopo l’impegno casalingo di ieri perso 4-2 con la Bagnolese non senza forti rammarichi, la matricola marchigiana del piccolo fenomeno under 15 Danilo Faso vola in Sardegna per dar vita ad un’altra sfida salvezza. Attualmente la Virtus ha in dote due punti in più che di sicuro amministrerà con la giusta disciplina tattica. All’andata il fattore casalingo venne rispettato in pieno davanti ad un pubblico calorosissimo, ma anche in quella circostanza i Norbelloni avrebbero potuto fare molto di più.

Tra le individualità più pericolose del collettivo ospite si annoverano il francese Enzo Angles (100% con quattro sole gare all’attivo), l’ungherese Adam Szudi, il giapponese Ryuusei Kawakami, il bielorusso Aleksandr Khanin.