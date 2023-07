Tennistavolo Norbello: inedita finale di Coppa Euopea Intercup tra compagini sarde

NORBELLO, 3 GIUGNO 2023 - L’Europa chiama, il Tennistavolo Norbello prontamente risponde. A differenza degli ultimi tredici anni, date e modalità rivelano accadimenti inediti, quanto importanti. Un derby sardo che vale lo scettro continentale chiamato Intercup mancava ancora nello scrigno dei ricordi riposto nella sede societaria. Sembra strano che dopo avventurose sfide condivise con realtà austriache, tedesche, belghe e polacche la conquista del primo trofeo internazionale sia proprio ad un passo, nel senso letterale del concetto, visti i relativamente pochi chilometri che separano il Guilcer dall’Anglona. Un tracciato percorso anche nell’ultima stagione agonistica per decretare la leadership del girone A della D1 perché il neo promosso (in C2) club norbellese incrociò ben due rappresentanti del Santa Tecla Nulvi.

Ma a livello di squadre ammiraglie, quella di domenica 3 giugno 2023 con inizio alle ore 17:30 presso la palestra comunale di Norbello in via Azuni (ingresso gratuito) è un’altra sfida senza precedenti. Il team del presidente Francesco Zentile ha imboccato la via della progettazione nazionale con due promozioni consecutive che la porteranno, per la prima volta nella sua storia, ad affrontare il campionato maschile di serie A2. I giallo blu, ormai, sono un’istituzione nei piani altissimi della A1 maschile e il recente approdo ai play off, per la prima volta nella sua storia, né è l’esempio lampante.

Una sfida tra società particolarmente amiche, è doveroso sottolinearlo, perché sia il patron norbellese Simone Carrucciu, sia il sopracitato Zentile, si incontrano periodicamente nelle riunioni del consiglio regionale Fitet di cui uno ne è l’autorevole presidente e l’altro un attivissimo e lungimirante consigliere. Entrambi stanno facendo i salti mortali per avere a disposizione una formazione dignitosa che possa garantire spettacolo e forti emozioni al pubblico pronto ad affollare le tribune amovibili, ma la data non aiuta nel favorire i trasferimenti delle rispettive eccellenze; di certo faranno del loro meglio per aggiudicarsi un riconoscimento europeo: occasioni del genere potrebbe non ricapitare mai più.

Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Finale (Dr. J. Simecek-Trophy) Sabato 4 giugno 2023 Ore 17:30

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (Oristano)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT. Santa Tecla Nulvi

SFRUTTARE IL FATTORE CASA È IMPORTANTE

Tutto è cominciato con il girone eliminatorio Pool “F” e i due 4-0 inflitti rispettivamente all’UTTC Ender-Klima Altach (Austria) in casa e all’Astrid Herstal, in Belgio. Approdato al Dr. J. Simecek-Trophy, il team guilcerino, protagonista dal 2010 in questa Coppa, ha proseguito la sua ascesa con un altro 4-0 casalingo ai danni degli austriaci dello TTC Raiffeisen Kuchl. Salta la semifinale con i polacchi dello KS Golden Masters Korczyna, impossibilitati a disputarla e costretti quindi al ritiro. Nel corso delle gare sono stati impiegati Gaston Alto, Marco Antonio Cappuccio, Javier Benito Rodriguez e il tecnico giocatore russo Sergei Mokropolov.

Gli ospiti, reduci da quattro successi su quattro gare disputate, hanno potuto contare sull’apporto del sardo russo Maxim Kuznetsov, ex bandiera del team padrone di casa, del finlandese Aleksi Räsänen, del bulgaro Petar Vassilev, e del nigeriano Qudus Ghazal. Per completare il quadretto europeo completamente sardo si rimarca anche la provenienza dell’arbitro Nicola Mazzuzzi, da Cagliari.





Nella foto schieramento di Coppa Europea con Benito Rodriguez, Alto, Carrucciu, Cappuccio e Mokropolov