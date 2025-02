Tennistavolo Norbello: la A1 M a Carrara, giocano pure le Norbelline

Il mese di febbraio probabilmente sarà decisivo per la sorte della A1 maschile che disputerà tre sfide in nove giorni.

La prima in casa dei più forti del reame, poi seguirà il recupero casalingo con la Virtus Servigliano, anch’essa pericolante e infine il derby (in via Azuni) contro la vicecapolista Marcozzi Cagliari.

Un trittico molto impegnativo per gli atleti del Tennistavolo Norbello che sulla carta non dovrebbero temere nessuno, anche se i numeri, purtroppo, raccontano altre cose (vedere ultima posizione).

Domenica ritornano in campo pure le due espressioni della cadetteria femminile:

Le Blu devono scontrarsi anche con la prima della classe e chissà che non migliorino l’attuale terza piazza, mentre verso sud le acque diventano appena, appena limacciose per via dello scontro delle gialle con la leader del girone ancora imbattuta ma è previsto pure un confronto più abbordabile con l’ultima in classifica: l’importante è evitare i play out.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 15 febbraio 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palasport – Avenza di Carrara (Carrara)

USD Apuania Carrara Tennistavolo Tennistavolo Norbello

SI ATTENDONO MIRACOLI

Consola constatare che i Campioni d’Italia in carica e attuali battistrada possano incappare in giornate infelici.

È capitato ad inizio competizione, quando vennero trafitti dalla Marcozzi in trasferta; si è ripetuto incredibilmente, sempre al Palatennistavolo di Cagliari, contro la Virtus Servigliano nella semifinale di Coppa Italia.

Ha dovuto spartire i punti, malgrado una volta sola, nuovamente con il sodalizio cagliaritano.

Per il resto, la formazione toscana è la solita sterminatrice di prede, ma sarebbe bello se una volta tanto, anche quello dei Norbelloni, che alla vigila del campionato era considerato un collettivo d’alta classifica, riuscisse da qui al termine della regular season a tirar fuori gli attributi, cosa che purtroppo, fino ad ora, è capitata raramente.

Iniziare proprio da Carrara appare verosimile ma il telaio è il telaio e quando vuole riesce a ubriacare le maledette palline.

Se gli scudettati si esprimessero con la formazione più utilizzata metterebbero in campo il numero 1 d’Italia Mihai Bobocica (60%), il n. 5 Matteo Mutti (72,7%), il croato Tomislav Pucar (80%). Ma fanno altrettanta paura anche i profili meno impiegati come il lusitano Joao Pedro Monteiro (100%) o lo svedese Viktor Brodd (75%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quarto concentramento Domenica 16 febbraio 2025 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo Silver Lining - Via Turati, 2 Cormano (MI)

Gs G Regaldi Novara Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” A4 Verzuolo

POSSIBILE RIAGGANCIO IN CIMA

Quando giocano al completo e per di più seguite dal tecnico Sergei Mokropolov le ragazze esprimono un gioco incontenibile che le porta ad incrementare il volume della classifica.

Secondo le ultime indiscrezioni il terzetto titolare sarà presente pure a Cormano.

E quindi si ritroveranno Veronica Mosconi (100%), Sofia Ivanova (71,4%), Gohar Atoyan (22,2%).

Contro il Regaldi non dovrebbero incontrare particolari problemi, mentre se si volesse assaporare il primato, ci sarebbe da stendere un Verzuolo davvero forte già vittorioso all’andata, ma non c’era Ivanova.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quarto concentramento Domenica 16 febbraio 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco PALESTRA CARBONARI - Via Tessitori, 12 - JESI (AN)

AS TT Eureka Roma Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Norbello “Giallo” Clementina Jesi

SCONGIURARE I PLAY OUT

Perdere colpi, mai più!

La sostanza c’è e bisogna metterla in campo con tutta la rabbia del caso.

Nelle Marche si attende la vicecampionessa del mondo master Marialucia Di Meo che tradizione vuole particolarmente motivata nella seconda parte della stagione.

I numeri per fare molto bene ce li ha anche la paraguayana Lucero Ovelar che a volte si perde in un bicchiere d’acqua.

Ma la migliore fino a questo momento è stata Larissa Lavrukhina: di sicuro andrebbe anche più spedita se le sue compagne si trovassero in giornata di grazia.

La prima sfida appare proibitiva contro l’ex Chiara Colantoni, imbattuta lei, imbattuta la sua Eureka che annovera anche la spagnola Mariona Munne’ Sans, due sole sconfitte all’attivo, tra cui quella patita da Lucero.

Molto più agevole l’impegno con le clementine padrone di casa che hanno fatto bottino solo con il Tennistavolo Sassari.

Nella foto Sofia Ivanova (Nonsolofoto Cagliari)