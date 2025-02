Tennistavolo Norbello: la A1 maschile sconfitta a Carrara

I campioni d’Italia hanno ripreso a correre e nei Norbelloni, benché ci abbiano dato dentro, serba la consapevolezza che i punti salvezza vadano cercati in altri lidi ma non in quello di Carrara. Inutile frignare su un verdetto limpido e incontrovertibile, le molle della mente devono oscillare sui prossimi appuntamenti che andrebbero affrontati con una estensione di allenamenti straordinaria che non faccia vacillare le consapevolezze giallo blu.

Isolando i buoni sprazzi offerti dal resto delle prestazioni e concentrandosi si può ancora sperare nella salvezza. Ma bisogna crederci fino in fondo.

La formazione del centro Sardegna è attesa da due impegni casalinghi ravvicinati: il 22 febbraio arriva la Marcozzi, neo detentrice della Coppa Italia e due giorni dopo è il turno della Virtus Servigliano nel recupero della seconda giornata di ritorno.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Sabato 15 febbraio 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palasport – Avenza di Carrara (Carrara)

USD Apuania Carrara Tennistavolo Tennistavolo Norbello 4 1

SEGNALI DI RIPRESA DA GASTON ALTO

In tutte le quattro sfide perdute, gli ospiti, a tratti, hanno trasmesso segnali incoraggianti, come se avessero l’opportunità di tenere testa fino in fondo ad un pronostico che li voleva perdenti. L’argentino Gaston Alto ha pure conquistato il primo set opposto a Matteo Mutti e dopo il pronto rientro nei ranghi del lombardo, lo straniero di marca norbellese ha dato l’illusione che potesse almeno giocarsi la bella. Anche Marco Antonio Cappuccio termina la sua avventura al quarto set e il divario con lo scandinavo Brodd non è sembrato incolmabile.

Si è rivisto anche l’italo-argentino Nicolas Galvano che sembra aver superato il peggio dall’infortunio che l’ha menomato per diverso tempo. Bobocica ha agito in surplace nei primi due parziali, mentre nel terzo ha dovuto abbandonare il pilota automatico perché l’avversario si è fatto sotto come una improvvisa turbolenza e per poco non riapriva il match. Ma una boccata d’ossigeno la procura Alto che col successo pulito ottenuto su Brodd mette le fondamenta per un finale di campionato pirotecnico. Il sipario si chiude nell’unica gara a senso unico dominata in lungo e in largo da Mutti su Galvano.

Nella foto: da sx Galvano, Cappuccio, Alto