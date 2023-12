Tennistavolo Norbello: le donne di A1 recuperano a Prato

NORBELLO, 25 NOVEMBRE 2023 - Un recupero molto soft in attesa dell’uragano agonistico dicembrino che troverà il grandioso epilogo nel Top 12 maschile e femminile dell’Immacolata in occasione dell’edizione n 14 del Trofeo Internazionale Città di Norbello. Caute e guardinghe le norbellissime si approcciano alla Toscana per tenere fede agli obblighi del calendario. Dopo reciproci accordi con la società ospitante, la ancora vuota casellina del risultato rimasto sospeso causa maltempo che impedì lo svolgimento del match programmato alla terza giornata, finalmente si riempirà.

Qualsiasi punteggio affiori, non determinerà disagi a nessuna delle contendenti.

Non chiedono nulla di specifico neppure gli atleti paralimpici della A2 che sicuramente doseranno impegno e risate in un contesto di forte amicizia e fratellanza con le altre squadre del girone unico.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Terza giornata di andata Domenica 26 novembre 2023 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Le Badie-Via Augusto Righi 75 - Prato

CIATT Prato Tennistavolo Norbello

CHI ROMPERA’ IL DIGIUNO DA VITTORIE?

La gara incuriosisce perché dall’altra parte della barricata ci dovrebbero essere due ex: Chiara Colantoni (n. 8 d’Italia) e la polacca Magdalena Sikorska.

Oltre a loro, la società pratese annovera una atleta italiana paladina della Nazionale chiamata Giorgia Piccolin. Nessuna delle sfidanti ha mai vinto in questa stagione e l’occasione è ghiotta per entrambe.

Il tecnico del club guilcerino Domenico Colucci non vuole parlare perché preferisce puntare sul fattore sorpresa che potrebbe essere decisivo. Ricordiamo i nomi delle atlete che fino ad ora hanno dato il contributo alla causa: Veronica Mosconi, le russe Yana Noskova e Vlada Voronina, la difesa polacca Aleksandra Falarz.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Secondo concentramento Domenica 26 novembre 2023 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Palasport di Mazzano - viale Mazzini 73 - Mazzano (BS)

Parva Domus – Asd TT Marco Polo Tennistavolo Norbello 0 0 Tennistavolo Norbello Ediman - Ad TT Saronno 0 0 Asd Fiamma Mico Riposto Tennistavolo Norbello 0 0

MAX E MAURO, LA COPPIA CHE SORRIDE

Due nomi, due pozzi di simpatia e fair play. Max Manfredi e Mauro Mereu sono pronti ad allestire il loro solito show a base di scherzi e speciale convivenza con i team avversari. Il loro sogno sarebbe quello di muovere finalmente la classifica e il primo match in programma potrebbe favorirli in tal senso. Più complicati appaiono gli altri due ma i nostri prodi, con la loro speciale intesa proveranno a lavorare i fianchi ai “nemici”.