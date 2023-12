Tennistavolo Norbello: le donne incamerano cinque ko tra A2 e A1

NORBELLO, 3 OTTOBRE 2023 - L’operazione “five” elargisce soddisfazioni a tutte le avversarie che si sono accanite agonisticamente su norbellissime e norbelline in poco più di un giorno. In A2 femminile forse non si era mai assistito ad un doppio concentramento completamente a secco. Più giustificata la compagine allenata da Domenico Colucci che a Castel Goffredo si rende effettivamente conto di quanto sia stellare l’organico delle campionesse d’Italia in carica, insormontabile in questo caso su avversarie troppo remissive, ma reduci da un tour de force niente male. Ne risente pure Iana Noskova perdendo la sua imbattibilità italiana al cospetto, guarda la casualità, di Niko Stefanova, la ex di lusso che nel 2014 trascinò il Tennistavolo Norbello verso la finale scudetto.

“Sono il primo a non farne un dramma – risponde il presidente Simone Carrucciu a chi gli fa notare questa insolita debacle collettiva – perché le due formazioni di A2 stanno strutturandosi per avere una fisionomia ben marcata nei prossimi concentramenti e l’esordio è stato comunque utile; le ragazze si conoscono meglio e cresceranno, ne sono sicuro. Quanto alla A1, il divario è stato netto, ma con meno stress addosso per via delle due gare molto ravvicinate, il punteggio si sarebbe potuto mitigare. Alle ragazze protagoniste di questo primo step stagionale rinnovo il mio sostegno incondizionato a nome di tutti gli altri dirigenti in attesa che il loro valore emerga già dai prossimi impegni”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di andata Lunedì 2 ottobre 2023 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Via Puccini - Castel Goffredo (Mantova)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello 4 0

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE FORTISSIME

Le padrone di casa non badano a spese. Cinque erano le componenti della rosa, e cinque si sono schierate al centro del campo per la presentazione ufficiale. Le ospiti nel giro di due giorni hanno giocato il derby, lasciato il cuore della Sardegna catapultandosi in Lombardia con altri piccoli imprevisti che ne hanno minato la serenità. Resta indubbio lo strapotere castellano.

La n. 11 del mondo Berni Szocs non ha problemi nell’agguantare il primo punto ai danni di una Veronica Mosconi che comunque lascia da parte i timori reverenziali. Andreea Dragoman non si fa impressionare dall’assetto difensivistico della polacca Aleksandra Falarz e la sovrasta comunque alla sua maniera lasciando poco e niente al caso. Presente e passato del Tennistavolo Norbello si incrociano nel nome del pongismo di qualità che incanta il pubblico presente a Castel Goffredo. Niko Stefanova agguanta i primi due set con autorità, ma Iana Noskova, colpita nell’orgoglio, reagisce con stile, recuperando il divario ma col costante fiato addosso della italo-bulgara. Sostenuta dal pubblico di casa e ben consigliata sia dal suo tecnico, sia dalla campionessa romena, Niko prende il largo nella seconda metà del quinto parziale e infligge la prima sconfitta sul suolo italiano alla pongista russa. Veronica parte bene, sbloccando il risultato nei confronti della singaporiana Lin Ye che poi si spiana la strada con autorevolezza.

DOMENICO COLUCCI: “NON DEMORALIZZIAMOCI”

Dando per scontata la sconfitta, si poteva comunque fare di più. È quello che emerge dalla breve chiacchierata col tecnico ospite Domenico Colucci.

Cosa dire a primo acchito?

Quando ti ritrovi una squadra che oltre alle tre titolari tiene in panchina altre due atlete di spessore internazionale le soluzioni nell’imbastire la formazione sono tantissime. Sapevamo di giocare la gara più difficile del campionato perché tutte sono in grado di giocare da numero 1 o di fare punti. Possono giostrare in base alle necessità e all’avversario che hanno davanti. Pensiamo alle due italiane: Nicole Arlia da astro nascente è in grado di battere sue colleghe molto quotate; Niko Stefanova è tornata ad essere la trascinatrice della nazionale.

Insomma, tutto complicato..

Una situazione del genere mette in difficoltà anche sotto l’aspetto psicologico. E poi sono ben guidate dal tecnico Laghezza, e quando giocano in casa, con il supporto del pubblico, hai proprio l’impressione di dover affrontare una corazzata.

Un quattro a zero rotondo, rotondo..

Il risultato, seppur meritatissimo, poteva essere un pochino meno severo perché Iana ha lottato con Nikoleta e ad un certo punto sembrava che avesse trovato la quadra in una gara complicatissima. Però Niko è stata brava a non sbagliare nulla nel quinto set. Ha cambiato qualcosa nel gioco perché è molto intelligente dal punto di vista tattico,

Anche Veronica si è data da fare

Ha disputato una bella partita. Lei a volte ce li ha questi acuti anche se affronta giocatrici molto forti come nel caso di Szocs e la singaporiana. Però al primo momento di difficoltà le avversarie prendono il largo.

Prossimi impegni a novembre

Ci sarà il tempo di ricaricare le batterie e di prepararci per le prossime battaglie.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Primo concentramento Domenica 01 ottobre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco TTTORINO EUROLOGISTICA

TTTorino Eurologistica Tennistavolo Norbello “Blu” 4 2 Tennistavolo Norbello “Blu” G.S. G. Regaldi Novara 4 2

IVANOVA FA TRE SU QUATTRO

Consola che le sconfitte siano state di misura, anche se c’è molto da lavorare. Con il TT Torino le norbelline si sono ritrovate sul 2-0, artefici l’italo-armena Gohar Atoyan e la russa Sofia Ivanova. E anche Eleonora Trudu ha retto bene i primi due parziali con la promettente Candela Sanchi. Ma il subentro di Elisa Armanini, il bis di Sanchi e il riscatto di Sofia Minurri hanno fatto il resto.

Nella sfida con il Regaldi Novara non basta l’en plein di Ivanova che sblocca addirittura il risultato. Poi il terzetto regaldese con Viktoria Ananeva, Erika Stanglini e Claudia Carassia mette al sicuro il risultato.

“Dopo le sconfitte eravamo un po' giù di morale e ovviamente molto dispiaciute – sottolinea la pongista di Nuragus/Cagliari Eleonora Trudu - però si pensa già al prossimo turno. Gohar e Sofia sono troppo forti e soprattutto sono state delle ottime compagne di trasferta, con loro è stato tutto perfetto. Inoltre abbiamo avuto la fortuna enorme di avere come capitano in panchina Sergei Mokropolov che stimo tantissimo come persona e come giocatore. Trova sempre le parole giuste fuori e dentro il campo. Il livello delle squadre per me è molto alto. Ho provato a combattere, ma senza allenamento lo scoramento è elevato; mi spiace non poter contribuire alla causa con un risultato positivo ma ora come ora sono fuori forma. Ringrazio comunque la dirigenza per l'opportunità; grazie inoltre alle mie compagne super e a Sergei”.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Primo concentramento Domenica 01 ottobre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palasport "G. Palapoli" - Via Martiri di via Fani - Molfetta (BA)

Tennistavolo Norbello “Giallo” TT Ennio Cristofaro Distribuzione Farago' sr 4 2 AD Muravera TT Tennistavolo Norbello “Giallo” 4 1

GIORNATA NO IN PUGLIA

Non si sorride nemmeno al sud con il terzetto composto dalla super capitana Marialucia Di Meo, il nuovo innesto Simona Ettari e la conferma paraguaiana Lucero Ovelar, che realizza due dei tre punti complessivi incamerati nelle tenzoni in programma.

Contro la formazione di Casamassima è proprio la sudamericana a dare il là al suo team su Giulia Varveri; seguono però tre successi netti della squadra pugliese prima che Ettari riaccenda le speranze accorciando le distanze. Di Meo soccombe ai vantaggi del quinto opposta a Celeste Leogrande che in precedenza si era imposta su Ettari. Come lei Ioana Corburean su Di Meo e Ovelar.

Nel derby sardo col Muravera solo la prima sfida è in bilico, con la ex Giulia Cavalli che prevale ai vantaggi della bella su Lucero. La compagine sarrabese è più sicura dei propri mezzi: Di Meo ed Ettari nulla possono contro Mihaela Encea, Francesca Seu e di nuovo Cavalli. Punto della bandiera di Ovelar su Margherita Cerritelli.

“Le prime partite sono sempre difficili – argomenta Lucero Ovelar – ma credo di non aver sfigurato anche se si può sempre giocare meglio. Le mie compagne di squadra sono brave. Con Marialucia e Simona ci sosteniamo sempre a vicenda e c'è un buon clima di squadra. Le avversarie di quest'anno sono molto forti ma questo non significa che siano impossibili, lo sport ti regala sempre delle rivincite. Come sempre cercheremo la vittoria in ogni partita, personalmente darò il massimo e i risultati arriveranno da soli. Sono molto felice di rappresentare ancora una volta il Norbello e ringrazio tutti coloro che ci sostengono sempre”.

Nella foto: Le norbelline Gialle da sx Ettari, Di Meo e Ovelar