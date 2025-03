Tennistavolo Norbello: Le donne primeggiano senza macchie, uomini retrocessi

Essere tifoso del Tennistavolo Norbello significa accettare di buon cuore situazioni agli antipodi, cioè centellinare le emozioni che vanno distribuite equamente nei recipienti del dolore ed in quelli del sommo godimento.

Allo stato delle cose le prime sono state definitivamente esaurite perché i Norbelloni, con l’ennesima prova incolore stagionale hanno salutato, per la seconda volta nella loro storia, la massima serie. Una condanna ormai nell’aria, ma la si immaginava meno traumatica.

Quanto alle Norbellissime, tanto di capello. Terminano la regular season sole al primo posto e per di più risultano essere le uniche imbattute. Un biglietto da visita niente male per gli imminenti play off ma che non dà rassicurazioni di nessun tipo. Tutto verrà resettato, resterà come vantaggio il poter sfruttare nel migliore dei modi il fattore casalingo. Sarebbe il caso che l’intera comunità del Guilcer si mobilitasse per affollare l’impianto di via Azuni nella semifinale scudetto di ritorno nei primi giorni di aprile (data da definire). Occasione unica per un territorio che raramente diventa testimone di eventi sportivi così elevati. E anche la società farà in modo che la comunicazione del big match si diffonda capillarmente: un tifo esagerato potrebbe fare davvero la differenza e dare maggiore fiducia alle atlete giallo blu allenate dalla slovacca Olga Dzelinska che ben hanno ben figurato fino a questo momento nel più importante campionato femminile della disciplina.

Continueranno a giocare anche gli uomini: restano due gare: il 30 marzo in Lombardia contro la Bagnolese e il 5 aprile il congedo definitivo probabilmente in contemporanea con le colleghe che si giocano l’accesso alla finalissima per il tricolore.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Maso della Pieve - Via Maso della Pieve - Bolzano

ASV TT Sudtirol Bolzano Tennistavolo Norbello 3 3

E VISSERO TUTTE FELICI E CONTENTE

Le due compagini, ormai proiettate verso i play off, ne approfittano per provare tattiche e schemi che sono sempre di grande utilità. A senso unico le prime due contese con la formidabile Hana Matelova che primeggia nettamente su Evelyn Vivarelli; poi la sorella Debora Vivarelli è implacabile nei confronti di una Tan Wenling non al meglio della condizione fisica. Le locali si portano in vantaggio tramite il successo di Gaia Monfardini su Magdalena Sikorska che vince un set e perde il quarto ai vantaggi.

La campionessa ceca completa il suo en plein di tredici successi su altrettante gare, sconfiggendo una Debora Vivarelli sempre pericolosa ma non al punto giusto per sorprendere la portacolori del Tennistavolo Norbello.

La polacca ospite si rifà abbattendo le barricate di Evelyn Vivarelli, mentre il match conclusivo tra Monfardini e Tan si conclude velocemente per il ritiro di quest’ultima.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Venerdì 7 marzo 2024 Ore 20:00

Sede di Gioco Convitto Nazionale Cicognini – Piazza del Collegio - Prato

A.S.D. Il Circolo Prato 2010 Tennistavolo Norbello 4 1

MAMMA MIA CHE SBERLA!

Era la volta buona per dimostrare che il titolo di cenerentolo era ingiusto. E invece, davanti agli occhi del loro presidente Simone Carrucciu, i tre giocatori offrono una prova insufficiente a contrastare il trio di casa capitanato da Gionis Panagiotis, top player di questo campionato. Gaston Alto gioca e combatte ma nulla può contro il greco. Giacomo Allegranza aveva vinto una sola volta in questo campionato (alla terza giornata) e trova in Marco Antonio Cappuccio l’avversario degno per invertire la rotta. L’unico che sembra avere un po’ più di brio è Nicolas Galvano che pur perdendo in tre set, gli ultimi due li fa sudare parecchio al bravo russo Nikita Artemenko. Per poco Allegranza evita il bis: la sfida con Alto termina ai vantaggi del quinto set in favore dell’argentino che riesce ad evitare in extremis un’altra clamorosa sconfitta.

Galvano nel mentre si infortuna e consegna il successo a Panagiotis senza giocare.