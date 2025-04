Tennistavolo Norbello: persa gara 1 scudetto, si attende immediata riscossa

C’è un po’ di incredulità nello sguardo delle protagoniste, ma lo sport è anche questo. Son bastate tre orette circa di gioco per assistere alla trasformazione della squadra da favorita alla vittoria finale a inseguitrice disperata del Castel Goffredo a cui ora basta un pareggio per cucirsi sul petto lo scudetto n. 22.

Non si capisce cosa possa essere successo nell’animo delle ragazze che sono riuscite a recuperare il gap iniziale di 2-0 per poi sprofondare nuovamente sotto i colpi ritmati delle avversarie, esaltatesi davanti alla loro tifoseria. Sebbene la squadra “lunga” delle detentrici del titolo abbia permesso al suo allenatore di studiare le opzioni più adeguate, alle Norbellissime rimane il rammarico di non aver approfittato dell’assenza della n. 1 romena Bernardette Szocs che probabilmente sarà presente a Norbello nel match di ritorno.

Rimane una fiammella di speranza da alimentare con il poderoso soffio del pubblico di casa: con una vittoria si andrebbe alla bella da giocarsi ancora nel Guilcer. In via Azuni giocatrici e tifosi devono rimuovere la prima sconfitta della stagione e pensare positivo, nulla è ancora perduto.

A Castel Goffredo c’era anche il presidente Simone Carrucciu che come sempre evita di farsi prendere dai facili sconforti e sceglie l’opzione più complicata, quella di prendere per mano le ragazze e sostenerle in questi momenti di comprensibile disperazione, proprio perché non abituate a perdere. “La dirigenza è con loro e le sosterrà fino all’ultimo minuto di gioco – dice Carrucciu – e sono sicuro che pur di rimuovere la prestazione non bellissima di ieri, daranno l’impossibile per rimettere le cose in carreggiata. Sarà importante il contributo dei nostri sostenitori che possono trasmettere ottimismo e serenità all’ambiente. Ricordo che martedì, alle ore 18:00, l’ingresso in palestra è come sempre gratuito”.

Campionato Serie A1 Femminile – Finale Scudetto

Gara di andata Sabato 12 aprile 2025 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello 4 2

DRAGOMAN FA LA DIFFERENZA, SIKORSKA DUE VOLTE SCONFITTA

La sorpresa del giorno si chiama Andreea Dragoman, romena e compagna di squadra di Berni Szocs, anche in nazionale. Nessuno ha mai messo in dubbio le sue qualità, note anche in Sardegna per aver militato nel Quattro Mori Cagliari, ma in casa giallo blu tutti pensavano che Hana Matelova avrebbe venduto cara l’imbattibilità anche nella sua ventiduesima uscita. E invece così non è stato, la ceca ha provato a rintuzzare i ripetuti attacchi della padrona di casa pareggiando il primo set perduto, ma la luce si è poi spenta di nuovo, come se non si fosse ancora acclimatata in una palestra mai “saggiata” in precedenza.

E infatti, alla sua seconda uscita, è ritornata ad essere la donna esplosiva cui tutti sono abituati: non era semplice mettere a tappeto la nostra vecchia conoscenza Niko Stefanova che a sua volta, riserva le sue magie pongistiche ad una irriconoscibile Magdalena Sikorska, l’unica interprete uscita dal Palatennistavolo Mazzi con due sconfitte. Non a caso la sua crisi agonistica è proseguita nel confronto conclusivo, quello per nulla proibitivo con la pur brava Nicole Arlia. Era l’ultima chance per agguantare un pari che avrebbe sistemato un pochino le cose in chiave ritorno e invece l’atleta locale ha avuto vita facilissima, realizzando 33 punti contro i 17 della polacca.

In precedenza l’Azzurra Arlia aveva dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di Tan Wenling, irresistibile come sempre nel gestire i fraseggi pur sapendo di avere di fronte un’atleta molto più aitante di lei per via del gap generazionale. Ad un certo punto l’italo cinese è sembrata in grado di poter arginare anche la furia atletica di Dragoman. Ma dopo il temporaneo 1-1 la romena ha vinto i due successivi set con divari significativi.

L’allenatrice del Tennistavolo Norbello Olga Dzelinska, pur sforzandosi non sa cosa dire, segnale di un’amarezza latente che non sa spiegare: “Eravamo favorite noi, ora non più. Ce la giochiamo e vediamo come va”.

Campionato Serie A1 Femminile – Finale Scudetto

Gara di ritorno Martedì 15 aprile 2025 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Comunale - via Azuni – Norbello (OR)